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ELEIÇÕES 2026 Eleitor indeciso vai saber ver a diferença entre governos Lula e Bolsonaro, diz Edinho Silva Dirigente petista mira eleitores indecisos, critica Congresso e aponta divergências centrais com o grupo bolsonarista

O presidente do PT, Edinho Silva, disse nesta sexta-feira (18), à Globo News que o eleitor indeciso garantirá a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao comparar as gestões dele com a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Quando nós aprofundarmos esse debate do Brasil que eles representam e o Brasil que o presidente Lula representa, eu não tenho nenhuma dúvida de que esse eleitor que está indeciso vai saber fazer a diferença e vai enxergar que a mudança que o Brasil precisa fazer está representada no presidente Lula", disse Edinho.

O presidente do PT também defendeu uma discussão sobre reforma política, declarando que a sociedade está refém de um Congresso que atua como um "balcão de negócios".

Edinho, porém, declarou que o governo trabalhou em harmonia com todos os partidos, exceto os da oposição.

"O governo do presidente Lula tinha representação de todos os partidos políticos, só não tinha representação dos partidos claramente de oposição. O restante das expressões partidárias do Brasil tinham composição no governo. O presidente Lula governou de forma muito ampla", afirmou.

Ao falar sobre Flávio Bolsonaro, Edinho disse que o grupo político dele tentou aplicar um golpe de Estado e arquitetou morte de rivais políticos, em referência às acusações que condenaram Jair Bolsonaro e aliados próximos em outubro do ano passado no julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal (STF).

O presidente do PT também declarou que o opositor de Lula defende que famílias fiquem vulneráveis a armamentos.

"Como você pode falar em mudança, se ele efetivamente representa o velho da política? Como pode falar em segurança pública, quando você condecora miliciano e visita miliciano em presídio? Penso que, quem tem hoje condições de falar de mudança no Brasil é o presidente Lula", disse Edinho.

Outra crítica de Edinho a Flávio, através da gestão de Jair Bolsonaro, foi através dos números da pandemia de covid-19: "Quem abriu 700 mil covas não pode falar em cuidado da população", afirmou.

Gasto público

Na entrevista, Edinho Silva também disse que o governo do presidente Lula "pode ter cometido erros" e que é possível melhorar alguns pontos, como a gestão do gasto público. Mas afirmou que o projeto petista é muito distante do projeto de Flávio Bolsonaro.

"Podemos ter cometido erros no governo, podemos ter desafios para aprimorar o Brasil, tornar o Brasil mais eficiente, melhorar o gasto público, reconhecer que temos muito o que fazer para o Brasil melhorar, mas nosso projeto é muito diferente do deles.

Uma coisa é falar de divergências, de aprimorar um projeto, o gasto público, um modelo de Estado. Outra coisa são lideranças que tentam um golpe e arquitetam assassinatos", afirmou.

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