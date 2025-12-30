A- A+

VICE-PRESIDÊNCIA Eleitores dizem que ser mulher é característica mais desejada para vice, aponta pesquisa Em seguida, aparecem a experiência no Nordeste, para representar melhor o País (13,2%)

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 30, mostra que, para os entrevistados, a característica mais importante em um candidato a vice-presidente é ser mulher, de modo a trazer um olhar feminino ao governo (24,4%).

A segunda característica mais citada é a de representar o setor produtivo ou o agronegócio, com foco na economia (22,3%)

Em seguida, aparecem a experiência no Nordeste, para representar melhor o País (13,2%); a total confiança do ex-presidente Jair Bolsonaro ou o fato de ser membro de sua família (12,2%); e a ligação com a religião e a defesa da família, com perfil conservador e evangélico (9,9%).

Para 9,1% dos entrevistados, a característica do vice é indiferente, enquanto 8,8% não souberam ou não opinaram.

A pesquisa também perguntou sobre o perfil considerado ideal para um vice-presidente. Para 43,2% dos entrevistados, o mais adequado é um candidato que priorize a economia, com perfil empresarial ou técnico e sem forte ligação com ideologias políticas.

Outros 19,1% avaliam que o ideal seria alguém capaz de atrair votos fora da direita, com um perfil mais moderado e de centro, ainda que isso desagrade parte da base bolsonarista. Já 12,8% defendem que o vice deve garantir os votos da direita, sendo um conservador fiel a Bolsonaro, mesmo que isso afaste eleitores de centro. Um quarto dos entrevistados (25%) não soube ou preferiu não opinar.

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas presenciais, entre os dias 18 e 22 de dezembro de 2025. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,2 pontos porcentuais.

