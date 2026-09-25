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ELEIÇÕES 2026

Eleitores do Maranhão têm oito candidatos a governador; conheça

Estado tem cerca de 5,2 milhões de pessoas aptas a votar

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Eleitores do Maranhão têm oito candidatos a governadorEleitores do Maranhão têm oito candidatos a governador - Foto: Arte / Agência Brasil

Oito candidatos concorrem ao governo de Maranhão nas eleições deste ano. No estado, 5.186.562 eleitores estão aptos a votar. Desse total, 52% são mulheres e 48% homens.

Entre os eleitores que declararam cor/raça, 74,61% são pardos, 13,13% são brancos, 10,88% são pretos, 0,88% é indígena e 0,5%, amarelo.

O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro, quando serão votados candidatos a deputado federal, estadual, dois senadores, governador e presidente da República, esses dois últimos incluindo seus vices. A chapa de senador é composta por um titular e dois suplentes.

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O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos conquistar mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

Conheça os candidatos ao governo de Maranhão. A lista está em ordem alfabética, de acordo com o nome na urna. 

André Luís - André Luís Caetano dos Santos (Missão)

Dimas Cassimiro - Dimas Cassimiro do Nascimento (PCO)

Eduardo Braide - Eduardo Salim Braide (PSD)

Felipe Camarão - Felipe Costa Camarão (PT)

Orleans Brandão - Carlos Orleans Braide Brandão (MDB)

Reginaldo Lima - Reginaldo Lima Brauno (PCB)

Roberto Rocha - Roberto Coelho Rocha (PRTB)

Saulo Arcangeli - Saulo Costa Arcangeli (PSTU)

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