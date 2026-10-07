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Eleições 2026 Eleitores relatam mensagem de "faltou" no site do TSE após votação; TSE nega e diz que é boato Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), comparecimento, ausência e justificativa do 1º turno ainda estão em processamento

Os eleitores brasileiros reclamaram nas redes sociais que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estava registrando eleitores que votaram no primeiro turno das eleições de 2026 como “faltou” no autoatendimento eleitoral do site. Eles afirmaram que votaram e possuem o comprovante de votação. O TSE diz que a informação é considerada "boato".

“Fui conferir meu voto e mostra que eu não fui votar. Eu fui votar e tenho o comprovante de que fui até as urnas. @TSEjusbr, como que eu não fui votar se eu fui?”, questionou um usuário em uma publicação no X, antigo Twitter.

Outros eleitores responderam à publicação afirmando que acessaram o autoatendimento eleitoral e também estavam registrados como “faltou”.

O que diz o TSE

O TSE esclareceu que os dados de comparecimento, ausência e justificativa do primeiro turno ainda estão em processamento. Por isso, a informação exibida não representa uma situação definitiva.

“A indicação de ‘Faltou’ visualizada por algumas pessoas no Autoatendimento Eleitoral, especificamente na opção ‘Justificar ausência’, não corresponde a uma conclusão sobre sua presença ou ausência no primeiro turno. Os arquivos necessários à atualização do Cadastro Eleitoral ainda estão sendo processados”, disse o tribunal em publicação no site.

O órgão também informou que a mensagem exibida no serviço de justificativa eleitoral já foi alterada para informar que os dados estão sendo processados.

Além disso, o cronograma operacional do Cadastro Eleitoral, previsto na Resolução TSE nº 23.750/2026, estabelece que o processamento dos arquivos do primeiro turno começa em 4 de outubro e deve ser concluído até 11 de outubro.

A norma prevê a suspensão da emissão da certidão de quitação eleitoral pela internet e pelo e-Título a partir de 5 de outubro, com retomada até 12 de outubro.

Orientação

De acordo com o TSE, a consulta trata do registro de comparecimento da pessoa à eleição. Quem compareceu à votação e visualizou a indicação anterior não precisa tomar nenhuma providência neste momento. A orientação é aguardar a conclusão do processamento até 11 de outubro.

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