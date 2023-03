"Eles (governo Lula) não vão fazer o que bem querem", diz Bolsonaro em primeiro discurso de volta

A- A+

Após desembarcar no aeroporto de Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou na manhã desta quinta-feira (30) de uma recepção organizada pelo PL, na sede do partido. Em uma rápida fala aos parlamentares presentes, Bolsonaro afirmou que estava com "orgulho" do Congresso Nacional formado nas últimas eleições. Sem citar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro afirmou que "esse pessoal que por ora está no poder não vai fazer o que bem quer" com o país.

"O parlamento nos orgulha pelas medidas, pela forma de se comportar, de agir lá dentro, fazendo o que tem que ser feito e mostrando para esse pessoal que por ora, por pouco tempo, está no poder, que eles não vão fazer o que bem querem com o destino da nossa nação" afirmou o ex-presidente.

O PL, partido do ex-presidente, elegeu a maior bancada nas eleições do ano passado, com 99 deputados, e a segunda maior do Senado, com 12 senadores.

"Hoje em dia a bola está com vocês. Tenho certeza que vocês conduzirão o país para um porto seguro" afirmou Bolsonaro aos aliados.

Entre os presentes na recepção, estavam os deputados Helio Lopes (PL-RJ), o deputado Zé Trovão (PL-SC), a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), o senador Ciro Nogueira (PP-PI), o deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o senador Marcos do Val (Podemos-ES), o deputado Ricardo Salles (PL-SP), o deputado Altineu Côrtes (PL-RJ), o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o general Braga Netto, que concorreu como vice na chapa de Bolsonaro pela reeleição ao Palácio do Planalto, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Após cumprimentar os parlamentares, Bolsonaro saiu do local do evento para falar com os apoiadores. A aparição durou pouco tempo e não houve declaração. Ele apenas acenou e retornou para o evento. Pouco depois, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também foi cumprimentar os apoiadores.

Bolsonaro pousou no aeroporto de Brasília às 6h37 desta quinta-feira, após quatro meses nos Estados Unidos. Ele assumirá o cargo de presidente honorário do PL e despachará na sede do partido. Michelle Bolsonaro também tem um cargo na legenda como coordenadora do PL Mulheres.

Cerca de 100 apoiadores foram ao aeroporto para receber o ex-presidente, segundo a estimativa da Polícia Militar do Distrito Federal. A segurança estava reforçada no saguão de desembarque ao longo das vias de acesso. Pelo menos 150 militares participaram da operação.

Bolsonaro, no entanto, desembarcou por uma saída alternativa, seguindo a orientação da Polícia Federal para evitar tumulto e preservar sua segurança. O ex-presidente queria cumprimentar os apoiadores que estavam no local. Já de dentro do comboio, ele abaixou vidro e acenou para bolsonaristas que estavam na via.

Na sede do partido, onde acontece a recepção de Bolsonaro, a segurança também está reforçada pela PM. Os policiais estão cercando a entrada do prédio e há grades de isolamento.

Veja também

bolsonaro Jair Bolsonaro, o "Messias" da extrema direita de volta ao Brasil