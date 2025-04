Eletrobras começa a receber pedidos por voto múltiplo na eleição ao Conselho de Administração

A- A+

A Eletrobras começou a receber pedidos de sua base acionária para adoção do voto múltiplo na eleição de seu novo conselho, que ocorrerá em assembleia geral no dia 29 de abril. Para que o formato seja adotado, conforme resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), acionistas com mais de 5% dos votos devem formalizar o pedido junto à companhia. A reportagem apurou que isso ainda não ocorreu.



Em carta encaminhada à companhia na tarde da última quinta-feira (10), dez acionistas (cinco fundos e cinco pessoas físicas) formalizaram o pedido por voto múltiplo. Trata-se dos fundos Geração L. Par, Tempo Capital, RPS, Clave, Solana e dos acionistas Hagop Guerekmezian, Hagop Guerekmezian Filho, Karoline Guerekmezian e Kathleen Guerekmezian e Regina Guerekmezian.



Os acionistas pedem que a carta seja divulgada por meio de aviso aos acionistas e tenham inteiro teor publicado na área de relações com investidores do site da Eletrobras. Fontes com conhecimento do assunto, no entanto, dizem que a posição da companhia será esperar até que o porcentual de requerentes do voto múltiplo alcance 5% das ações, condição em que o aviso aos acionistas se tornaria obrigatório, conforme as regras da CVM.





"Ainda que o total de ações dos signatários não alcance 5% das ações com direito a voto, deve-se divulgar o presente pleito nas formas requeridas, porque somente desta forma será melhor viabilizada a adesão de outros acionistas que compartilham do mesmo interesse e podem somar participação suficiente a alcançar aquele percentual", ponderam os acionistas que assinam a carta. Procurada, a Eletrobras não se manifestou.



Em sua conta na rede social Linkedin, o advogado e atual conselheiro Marcelo Gasparino - que tem sido mais vocal nas críticas ao processo de condução da eleição - divulgou o documento sob o argumento de dar "equidade de condições a todos os candidatos avulsos indicados por acionistas".



Em carta aos acionistas assinada pela administração da Eletrobras e divulgada ao mercado no fim da tarde de quinta-feira, mesmo dia dessa primeira solicitação por voto múltiplo, a empresa sugere expressamente que não fará diferença para o resultado final da eleição a adoção ou não do voto múltiplo.



Neste formato, os votos de cada acionista é multiplicado pelo número de candidatos e alocado livremente, tornando o processo mais complexo e abrindo espaço a arranjos de votação que, na prática, podem aumentar a participação de acionistas com posições menores no quadro acionário.

