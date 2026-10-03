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ELEIÇÕES 2026 Elmano de Freitas tem 50% dos votos válidos no Ceará ante 47% do Ciro Gomes, aponta Datafolha Delegado Huggo, Vera Lúcia e Zé Batista aparecem em seguida, empatados com 1% das intenções de voto

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 3, mostra que Elmano de Freitas (PT) tem 50% dos votos válidos na disputa ao governo do Ceará, enquanto Ciro Gomes (PSDB) figura com 47%. Confira as intenções de voto para todos os candidatos:

Elmano de Freitas (PT): 50%

Ciro Gomes (PSDB): 47%

Delegado Huggo (Missão): 1%

Vera Lúcia (Novo): 1%

Zé Batista (PSTU) 1%

Em comparação com a última Datafolha realizada no Estado, Elmano cresceu 2 pontos, enquanto Ciro encolheu 2. Nos votos totais, o petista alcança 46%, contra 44% do peessedebista.

A pesquisa foi realizada pelo Datafolha com 1.560 eleitores do Ceará entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é CE-09234/2026. A pesquisa foi contratada pelo jornal O Povo.

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