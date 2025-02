A- A+

PESQUISAS ELEITORAIS Em abril ou maio de 2026 vem, as pesquisas começam a ter proximidade com a realidade, diz Lula Lula disse que pretende começar a viajar pelo País a partir da semana que vem e afirmou esperar que a "colheita" de agora até o fim do ano que vem seja produtiva e mostre os feitos do governo até as eleições