A- A+

senado Em aceno ao governo, Alcolumbre confirma sabatina conjunta com Dino e Gonet na CCJ do Senado Indicados de Lula para STF e PGR deverão ser questionados ao mesmo tempo, pelos senadores

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Davi Alcolumbre (União-AP), decidiu fazer a sabatina dos indicados de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Supremo Tribunal Federal (STF) e para a Procuradoria-Geral da República (PGR) simultaneamente. Desta forma, o ministro da Justiça, Flávio Dino (STF), e o subprocurador Paulo Gonet (PGR) serão questionados em uma mesma sessão pelos senadores na próxima quarta-feira (13).

As perguntas serão feitas em bloco, mas Alcolumbre ainda não definiu as regras exatas de como isso será feito, como, por exemplo, a quantidade de parlamentares a perguntar a cada bloco. Alcolumbre afirma que fará tudo de acordo com o regimento interno do Senado.

A sabatina conjunta deve amenizar a artilharia contra Dino. Como Globo mostrou, a oposição planeja transformar a sabatina do ministro em uma extensão da CPI do 8 de Janeiro. O objetivo é desgastá-lo com assuntos ligados à pasta, como a ausência de imagens do circuito interno no dia dos atos, o recebimento de alertas da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e a atuação da Força Nacional.

Havia a possibilidade de Alcolumbre dividir as sabatinas pelos períodos do dia, mas essa ideia foi descartada porque não há como prever a duração do evento.

Nesta quarta (6), os relatores das indicações vão ler seus pareceres na CCJ. Os senadores Jaques Wagner (PT-BA), relator de Gonet, e Weverton Rocha (PDT-MA), de Dino, já publicaram seus textos favoráveis à indicação.

Dino e Gonet precisam de ao menos 14 votos na CCJ e de 41 no plenário. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), deu indicativos de que pode realizar a votação em plenário no mesmo dia da sabatina.

Veja também

senado Relatores leem pareceres favoráveis, e indicações de Dino e Gonet avançam mais uma etapa no Senado