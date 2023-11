Em aceno para o Centrão, Lula escolhe ex-deputado do Republicanos como novo diretor da Codevasf

A- A+

Aprovada pelo Congresso Nacional em agosto deste ano para abrigar o Republicanos, a criação da diretoria da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) voltada a Estratégias e Finanças já tem um escolhido: Gil Cutrim (MA), ex-deputado federal e próximo ao ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, seu correligionário.

A futura nomeação de Cutrim é mais um movimento de Lula (PT) para agradar ao Centrão e, consequentemente, garantir maior governabilidade. A pedido do Planalto, a criação da nova diretoria da Codevasf foi incluída na Medida Provisória do reajuste salarial dos servidores por meio de um jabuti, jargão usado para se referir a temas estranhos ao texto inicial de um projeto. Assim, o número de diretores foi alterado de três para quatro.

Eleito deputado em 2018, pelo PDT, Cutrim foi expulso da sigla no ano seguinte, por descumprir as orientações e fazer acenos ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em 2021, filiou-se ao Republicanos.

Em 2022, Cutrim tentou a reeleição, mas obteve 53.675 votos e ficou na primeira suplência. Após ser derrotado nas urnas, declarou voto em Bolsonaro. “Hoje estou reafirmando para vocês que estou junto do presidente Bolsonaro. Com fé em Deus, o Brasil fará a escolha certa”, disse na ocasião.

Antes de ir para Brasília, comandou a prefeitura da terceira maior cidade do Maranhão, São José de Ribamar. Neste período, assumiu a presidência da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, com o apoio do então governador e agora ministro da Justiça, Flávio Dino.



Atualmente, a Codevasf é presidida nacionalmente por Marcelo Moreira, engenheiro da Bahia ligado ao líder do União Brasil, deputado Elmar Nascimento (BA). O Republicanos já indicou uma das superintendências da Codevasf em Pernambuco.

Outras concessões

Controlada por afilhados político de líderes do Centrão, a companhia é cobiçada por ter grande capilaridade, sobretudo no Norte e Nordeste do país: tem no momento 16 superintendências, com seus respectivos cargos, a maioria deles de indicação política. Além disso, é responsável por investimentos diretos para o cidadão que vão desde a doação de caixas d’água até pavimentação de estradas.

Para além da Codevasf, nos últimos meses, Lula demitiu Ana Moser, ex-ministra do Esporte, e Rita Serrano, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, para acomodar aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) — André Fufuca e Carlos Vieira, respectivamente.

No Republicanos, de Cutrim, a maior investida do governo foi nomeação de Silvio Costa Filho. Como resultado, a sigla tem dado um maior aval às propostas econômicas do governo. Em votações caras como a taxação de super-ricos e a Reforma Tributária, esteve 90% com o Planalto.

O partido espera indicar o comando da Fundação Nacional da Saúde. Tradicionalmente controlado pelo Centrão, o órgão quase foi extinto este ano: Lula tentou redistribuir as funções para o Ministério das Cidades, de Jader Filho, mas o Congresso pressionou, e o governo recriou a fundação.

