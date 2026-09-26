Presidência
Em agenda de governo, Lula encerra visita ao IFSP sem discursar
Legislação eleitoral proíbe o comparecimento de candidatos a inaugurações de obras públicas nos três meses anteriores ao pleito
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encerrou neste sábado, 26, a visita ao novo câmpus do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) em Cidade Tiradentes, na zona leste da capital paulista, sem discursar. Durante a passagem pelo local, conversou com estudantes.
Tratava-se de uma agenda de governo. Lula não estava acompanhado de Fernando Haddad (PT), candidato ao governo paulista, nem de Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede), candidatas ao Senado.
Leia também
• Lula intensifica agenda de rua na reta final do primeiro turno e faz corpo a corpo em SP
• Flávio Bolsonaro: Lula é pai do tigrinho, afundou o Brasil e está desesperado
• Eleições 2026: Presidente Lula e João Campos, uma relação de mão dupla
A legislação eleitoral proíbe o comparecimento de candidatos a inaugurações de obras públicas nos três meses anteriores ao pleito. A atividade deste sábado foi apresentada como visita ao câmpus.