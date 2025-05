A- A+

Salgueiro Em agenda sobre transposição do São Francisco, João Campos parabeniza Lula e relembra Miguel Arraes Cerimônia marcou assinatura de ordem de serviço para ampliação do Eixo Norte do projeto

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), participou nesta quarta-feira (28) da agenda oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. A visita integrou o programa federal Caminho das Águas, voltado à segurança hídrica no semiárido nordestino.

A atividade teve como destaque a assinatura da ordem de serviço no valor de R$ 491,3 milhões para a duplicação da capacidade de bombeamento do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF). A ampliação contempla as estações de bombeamento EBI-1 (Cabrobó), EBI-2 (Terra Nova) e EBI-3 (Salgueiro), aumentando a capacidade de 24,75 m³/s para 49 m³/s. De acordo com o governo federal, a obra deve beneficiar cerca de 8,1 milhões de pessoas em 237 municípios de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

A agenda teve início com visita técnica à estação EBI-3 e foi concluída com ato público na Estação Ferroviária do Forró. Durante o evento, João Campos afirmou:

“Muito feliz de estar presente nesse momento. É uma obra muito importante. Aqui a capacidade de bombeamento será dobrada. Para se ter uma magnitude disso, o bombeamento na estação em Salgueiro equivalerá a 6 milhões de carros-pipa colocando água. Parabéns ao presidente Lula por mais uma conquista histórica na transposição do Rio Francisco.”

O prefeito também mencionou a participação de gestões do PSB no histórico da obra e relembrou o bisavô, Miguel Arraes.

“Aqui está a realização do sonho de muita gente. Em 1989, Miguel Arraes era governador em Pernambuco e já me falava sobre a necessidade da transposição do Rio São Francisco”, disse, em referência à fala do presidente Lula durante o evento.

A solenidade contou com a presença de ministros como Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovações), Wolney Queiroz (Previdência), Sílvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), além do deputado federal Pedro Campos (PSB) e do presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara. Também estiveram presentes o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD).

O projeto de transposição do Rio São Francisco foi iniciado em 2007, no segundo mandato do presidente Lula. A obra, que já conta com 477 km de extensão entre os eixos Norte e Leste, acumula investimento superior a R$ 12 bilhões, segundo dados oficiais.

