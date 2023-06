"Em algum momento a ficha vai cair", diz Renildo sobre Raquel, em relação à Escola de Sargentos

A- A+

A construção da Escola de Formação e Graduação de Sargentos de Carreira do Exército em Pernambuco, projeto orçado em cerca de R$1,8 bilhão, é uma realidade para a bancada pernambucana em Brasília. Na Câmara Federal, desde a confirmação de Pernambuco como sede e do lançamento da pedra fundamental, no ano passado, são destinadas emendas para o empreendimento. Afinal, ele tem o potencial de alavancar a economia do Estado para além do investimento bilionário que será feito em sua construção.

Mas, apesar da importância do projeto, até o momento, a governadora Raquel Lyra (PSDB) não abraçou o projeto deixado em seu colo pelo antecessor Paulo Câmara (sem partido). Para ganhar tempo e mostrar que se importa, apesar de sequer ter aparecido no encontro promovido pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, com a bancada pernambucana, em março, tratou de criar um grupo de trabalho para analisar os possíveis impactos ambientais. É que, segundo entidades ligadas ao meio ambiente, o espaço onde será construída a Escola de Sargentos integra uma área de preservação ambiental (APA), o que tem provocado várias polêmicas.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o deputado Renildo Calheiros (PCdoB) foi enfático ao afirmar que, embora esteja ainda analisando os cenários, uma hora a ficha da governadora de Pernambuco vai cair e ela se dará conta do que está em jogo.

“As críticas levantadas sobre a construção da Escola de Sargentos são feitas por entidades ambientais desde o início do projeto. Acredito que há um superdimensionamento da questão ambiental e isso criou um ambiente que permitiu que o atual governo não entrasse de forma mais acelerada para a implantação da Escola. Mas creio que em algum momento a ficha cair”, sentencia o deputado.

Segundo Renildo, a escola assegura, além da formação ao longo dos anos, de jovens de todo o Brasil, um investimento muito grande pelo volume que a unidade de ensino vai movimentar anualmente. “São recursos federais que serão drenados para dentro do Estado. Esse empreendimento foi para Pernambuco por questões técnicas. A bancada federal já destinou, em duas oportunidades, recursos federais para a construção da escola. É claro que em algum momento a ficha vai cair e em algum momento todos vão compreender que é importante para Pernambuco, para as Forças Armadas e, especialmente, para os jovens”, complementou.

Para Renildo, embora a governadora precise fazer algumas reflexões e ponderações, escutando os técnicos que a assessoram para sanar algumas dúvidas sobre o projeto, se estivesse em seu lugar, já teria decidido. “Eu já teria dado os passos necessários para a construção da Escola, sem dúvidas. Não tenho certeza qual será a posição dela, mas acredito que ela fará o que é importante para Pernambuco”, finaliza.

