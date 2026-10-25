A- A+

Eleições 2026 Em alguns locais, há dificuldade no transporte; está sendo corrigida, diz Nunes Marques Questionado especificamente sobre o caso de Salvador (BA), ele não falou sobre a localidade

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, afirmou neste domingo, 25, que em alguns locais do País foi identificada dificuldade no transporte, que está sendo corrigida. Questionado especificamente sobre o caso de Salvador (BA), ele não falou sobre a localidade.



"De fato, em alguns locais há uma dificuldade ainda com o transporte que já está sendo corrigido", afirmou.

Nunes Marques concede entrevista coletiva no início da tarde, acompanhado pelos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), na sede do órgão.

"A Justiça Eleitoral teve toda uma programação integrada através de todos os tribunais regionais para promover esse deslocamento", disse. Segundo ele, o ajuste na decisão sobre o transporte de eleitores indígenas foi para preservar a competência do juiz eleitoral.



"Em relação ao transporte dos demais estados, essas ações estão coordenadas com os tribunais regionais eleitorais e estão indo muito bem", completou.

Veja também