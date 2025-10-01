A- A+

São Paulo Em almoço com deputados aliados, Tarcísio não cita reeleição e diz que "não joga sujo como Lula" Governador falou por cerca de uma hora com a maior parte dos parlamentares da base na Alesp

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) convidou todos os cerca de 60 deputados estaduais de sua base de apoio na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) para um almoço no Palácio dos Bandeirantes nesta quarta-feira (1).

Marcado para as 13h, o encontro começou com alguns minutos de atraso e teve a ausência de cinco parlamentares. Sem a imprensa no local, a reunião foi marcada por um discurso de aproximadamente uma hora de Tarcísio.

Na fala, o governador não repetiu o mantra atual de que será candidato à reeleição em São Paulo, em vez de concorrer à presidência, em 2026. Segundo um deputado presente no Bandeirantes, o governador "deu a entender que vai ficar mais quatro anos" no estado, mas evitou explicitar a ideia.

— Ele falou que vai ajudar na reeleição dos deputados, que vai subir no palanque de cada um, mas não falou sobre concorrer à reeleição, não — afirma o parlamentar.

Na segunda-feira (29), após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar preventiva em Brasília, Tarcísio citou sua reeleição de forma categórica à jornalistas:

— Sou candidato à reeleição em 2026, em São Paulo — disse, na ocasião.

No almoço desta quarta, Tarcísio também evitou temas como a anistia aos condenados pelo 8 de janeiro ou a situação política de Bolsonaro. Segundo um integrante do governo próximo a Tarcísio, o objetivo da conversa era falar de questões estaduais e azeitar a relação com os deputados, sem assuntos que não dizem respeito ao estado. Mas Tarcísio teria cobrado empenho de cada um dos presentes para "defender o governo das mentiras do PT".

Além disso, durante o discurso Tarcísio afirmou que o presidente Lula "joga sujo", ao contrário dele próprio, nas palavras do governador. Um outro parlamentar que também almoçou no palácio disse que o mandatário citou a prisão de uma mulher na Favela do Moinho, no Centro, acusada de tráfico de drogas, que apareceu em fotos ao lado de Lula durante uma visita presidencial no fim de julho.

– Ele disse que, se fosse o contrário, o PT usaria a imagem para desgastá-lo, mas que ele não faria isso com o presidente Lula – diz o deputado.

Na ocasião, em 8 de agosto, Tarcísio fez uma postagem sobre a prisão da suspeita, sem identificá-la.

– A quem interessa que as pessoas continuem morando em condições precárias na favela do Moinho? Ao crime organizado. (...) Até o momento, sete envolvidos foram presos, entre eles a irmã de Léo do Moinho, um dos chefes do esquema criminoso. A nossa luta contra o crime não vai parar: vamos devolver o centro da cidade às pessoas e garantir segurança ao cidadão de bem – postou o governador, na ocasião.

No cardápio desta quarta, além de peixe e carne vermelha, foram servidos água e refrigerante. "Não foi como os almoços promovidos pelo João Doria, mas estava muito bom", contou um dos presentes. Ao final, Tarcísio agradeceu o apoio dos parlamentares na Alesp — algo que tem feito também em eventos públicos.

