A- A+

Eleições 2026 Em almoço com MDB, Pacheco diz que partido não é opção de filiação por já ter pré-candidato em Minas Senador afirmou a líderes da legenda que seguirá conversando com outros partidos, como o União Brasil, durante a janela antes de decidir troca de sigla e eventual candidatura em 2026

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) afirmou a dirigentes do MDB, durante almoço realizado nesta quarta-feira (4), que o partido não é neste momento uma opção para sua eventual filiação, por já ter o ex-vereador de Belo Horizonte Gabriel Azevedo como pré-candidato ao governo de Minas Gerais em 2026. Participam do encontro na Asa Sul, em Brasília, o presidente nacional da legenda, Baleia Rossi, o presidente do MDB mineiro, deputado Newton Cardoso Jr., e o próprio Azevedo.

Segundo relatos de interlocutores do parlamentar, Pacheco destacou durante a conversa que respeita a pré-candidatura de Gabriel Azevedo, de quem se disse amigo pessoal, e ponderou que não faria sentido ingressar na legenda enquanto esse cenário estiver colocado. O senador também afirmou que ainda não tomou uma decisão sobre disputar ou não o governo mineiro.

De acordo com participantes do encontro, Pacheco disse que pretende continuar conversando com diferentes partidos nos próximos dias, dentro do período da janela partidária, antes de definir tanto uma eventual mudança de sigla quanto seu futuro eleitoral.

O movimento ocorre em meio às articulações sobre uma possível saída do PSD e ao esforço de diferentes legendas para atrair o senador. Além do MDB, o União Brasil também aparece no radar de interlocutores envolvidos nas negociações.

A alternativa, porém, tinha perdido força nas últimas semanas diante de entraves internos da legenda em Minas Gerais, sobretudo ligados à federação com o PP e à presença do secretário de Governo de Romeu Zema (Novo), Marcelo Aro, como uma das principais lideranças do partido no estado.

Nesta semana, contudo, passou a crescer o coro interno de que Aro pode deixar a legenda e ir para o Podemos, outra sigla que o grupo político do secretário controla no estado. Caso isso se concretize, as portas do União se abririam para Pacheco.

As conversas sobre uma eventual migração partidária ganharam força após o PSD filiar o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, aliado de Zema, movimento que reduziu o espaço político de Pacheco dentro da legenda no estado.

Nos bastidores, o senador tem adotado um discurso de cautela e evitado assumir compromisso eleitoral neste momento. Interlocutores afirmam que ele mantém a hipótese de disputar o governo mais como instrumento de articulação política enquanto reorganiza seu campo de alianças em Minas.

A postura contrasta com a leitura feita no Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem afirmado a aliados, em conversas reservadas, que Pacheco será seu candidato ao governo mineiro em 2026 e passou a tratar o cenário como praticamente definido.

No último sábado, os dois tiveram juntos em Juiz de Fora. Na ocasião, Pacheco ponderou que, caso decida ser candidato, não pode estar em um partido que se alinhe a Flávio Bolsonaro (PL) nacionalmente. Neste contexto, solicitou a ajuda de Lula para evitar este cenário no União Brasil.

No entorno do senador, contudo, a avaliação é de que o tabuleiro político no estado ainda está “em construção”. A estratégia, segundo aliados, é manter abertas as possibilidades de alianças e de filiação partidária enquanto o cenário eleitoral de Minas se reorganiza nos próximos meses.

Veja também