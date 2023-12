A- A+

Brasília Em almoço de fim de ano de Lula com militares, Mucio elogia esforços pela "união do governo" Ao fazer um balanço do ano, o ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, avaliou que a gestão se "empenhou muito pela união e reconstrução do Brasil"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com os comandantes das Forças Armadas para uma confraternização de final de ano no Clube da Aeronáutica, em Brasilia.

Após a solenidade de cumprimento dos oficiais-generais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica promovidos no período de julho e novembro, o ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, elogiou os esforços pela “união no governo” e citou um ano “desafiador”, de "muitos obstáculos e dificuldades".

_ Chegamos ao final de um ano desafiador. Olhando para trás, vejo muitos obstáculos e dificuldades que se interpuseram em nosso caminho. Mas vejo, também, muito empenho, trabalho, obstinação e entregas à sociedade _ afirmou discurso restrito às autoridades.

O almoço encerra uma série de agendas, entre cerimônias, almoços e visitas às instalações das Forças Armadas, de Lula ao longo deste ano para tentar distensionar a relação do petista com os militares. Depois dos ataques de 8 de janeiro, o clima de desconfiança mútua acirrou a relação do Planalto com a caserna.

Ao fazer um balanço do ano, Mucio avaliou que a gestão se “empenhou muito pela união e reconstrução do Brasil” e que o governo que tem “especial olhar para corrigir as injustiças e cuidado para com os menos favorecidos”, mas também se preocupou às necessidades de “preparo, de funcionamento e de equipamento das instituições militares”.

O ministro agradeceu a “previsibilidade orçamentária” com a inclusão de previsão de investimentos para as Forças Armadas no Novo PAC. E também elogiou o trabalho dos militares durante as operações no território Ianomâmi, o socorro aos atingidos por catástrofes naturais e a repatriação dos brasileiros atingidos da zona de conflito em Israel. Lula optou por não discursar.

Lula cumprimentou os 45 promovidos nas três Forças, entre os quais duas mulheres: Major-Brigadeiro Carla Lyrio Martins e Brigadeiro Ericka Rabello Galhardi.

O almoço é tradicional entre as Forças no final do ano e ocorre com a presença do presidente da República. Cada ano, uma das Forças é a anfitriã do evento. Neste, a FAB recebeu a contraternização, que também contou com discurso do comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno.

O presidente permaneceu na confraternização por quase duas horas, acompanhado de sete ministros: Paulo Pimenta (Secom), Silvio Almeida (Direitos Humanos), Mauro Vieria (Relações Exteriores), Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), general Marcos Amaro (Gabinete de Segurança Institucional), Vinicius Marques de Carvalho (Controladoria-Geral da União).

No almoço, sentou ao lado de Mucio e dos comandantes do Exército, Tomás Paiva, da Marinha, Marcos Olsen e do da Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno, que estavam acompanhados de suas esposas.

Foi servido filé mignon, peixe, legumes, mousseline de batata e sobremesa. Para beber, água, refrigerante, suco e vinho.

