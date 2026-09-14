Em ano eleitoral, crise no STF ofusca debate de propostas

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A crescente crise institucional e política instaurada no Supremo Tribunal Federal (STF) tem dominado o noticiário nacional e ofuscado o debate de propostas das campanhas eleitorais, a menos de um mês do primeiro turno das eleições para presidente da República, governadores e deputados estaduais e membros do Congresso Nacional.

A partir dos desdobramentos da Operação Compliance Zero, deflagrada no final de 2025 pela Polícia Federal (PF) para investigar o envolvimento de autoridades - incluindo membros do próprio STF - com o dono do antigo Banco Master, Daniel Vorcaro, as relações do banqueiro com membros dos três poderes têm chocado a opinião pública.

Em plena campanha eleitoral, decisões monocráticas de ministros do STF - a exemplo do o afastamento do comando da Polícia Federal, posteriormente suspenso - e divergências sobre a extensão de quebras de sigilo da investigação, as disputas entre ministros da Corte monopolizam o noticiário e as redes sociais.

Escalada da crise

Especialistas consultados pela Folha de Pernambuco avaliam que as investigações revelam o momento turbulento da política nacional. “Essa crise é política, moral e também institucional. Uma crise que vem sendo alimentada não é de hoje. Ela vem sendo gestada há pelo menos sete ou oito anos e decorre do somatório de poderes e dos desvios de poder que vêm sendo suportados pelo Supremo Tribunal Federal”, avalia o professor, cientista político e colunista da Folha de Pernambuco, Luiz Otávio Cavalcanti, Luiz Otávio.

“Para além do fato eleitoral, existe uma coisa muito mais grave, que é o destino do país. A gente tem que prestar atenção a isso. Porque o mal que o Supremo Tribunal Federal fez nesse país não tem tamanho”, avalia o a crise tem se agravado ao longo dos últimos anos. Há uma série de desvios legais e regulamentares, que não estão de acordo com a lei, não estão de acordo com a moral e com a ética e que vêm sendo admitidos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal”, diz o cientista político.

Luiz Otávio Cavalcanti defende três medidas para conter a crise no STF: o presidente do STF, Edson Fachin, assumir a relatoria desses processos de investigação, dar curso aos processos de investigação levantados pela Polícia Federal e garantir a transparência e publicidade do que for apurado e julgado.

Sequestro de pauta

“Este caso vem à tona em um momento delicado do nosso processo democrático. Uma crise dessa magnitude passa a sequestrar o espaço daquilo que normalmente deveria estar no centro de uma campanha eleitoral: economia, emprego, segurança pública, saúde, educação e as propostas dos candidatos. A eleição passou a ser uma espécie de julgamento político das próprias instituições”, avalia o professor e cientista político Alvaro Azevedo Neto.

Segundo ele, mais do que o teor dos crimes que estão sendo investigados, é grave a dimensão do envolvimento de autoridades. “Não estamos em crise apenas pelo conteúdo das revelações relacionadas ao Banco Master, mas porque a crise passou a envolver relações entre agentes privados e autoridades públicas e, mais grave ainda, produziu um conflito dentro do próprio Supremo”, reflete.

“O caso do Banco Master deixou de ser simplesmente um caso envolvendo uma investigação de banco. À medida que aparecem documentos, mensagens, contratos e relações com autoridades de diferentes espaços da República, o problema gahou uma dimensão institucional”, completa Alvaro.

Pesquisa

Alvaro Azevedo chama atenção para os números da Pesquisa Datafolha realizada entre 8 e 10 de setembro. 85% dos entrevistados disseram que as acusações envolvendo Alexandre de Moraes não alteraram sua escolha presidencial e 86% disseram o mesmo em relação às acusações envolvendo André Mendonça. Essa mesma pesquisa encontrou que 76% consideram que os ministros do STF têm poder excessivo, 77% entendem que o Supremo está mais desacreditado do que no passado, mas, simultaneamente, 71% consideram o STF essencial para a democracia.

“Pelo que vemos nessa pesquisa, os efeitos do que está acontecendo no STF ainda não são claros. Mas os discursos eleitorais podem incorporar a agenda institucional como pauta esta eleição se torna um julgamento público das instituições”, aponta o cientista político. “Isto leva a dois posicionamentos: Flávio pode apresentar o episódio como evidência da necessidade de impor limites ao Supremo e de restabelecer o equilíbrio entre os Poderes. Enquanto Lula pode tentar defender a estabilidade institucional, a apuração dos fatos e evitar que uma crise interna do Judiciário seja transformada numa crise de todo o sistema democrático”, pondera

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