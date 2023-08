A- A+

Política Em ato com mulheres, Lula volta a criticar Bolsonaro e diz que tirou 'fascista e genocida' do poder Presidente discursou durante a Marcha das Margaridas, em Brasília

O presidente Lula voltou a fazer críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro nessa terça-feira (15), durante participação no encerramento da Marcha das Margaridas, na Esplanada dos Ministérios. Sem citar o ex-presidente, Lula afirmou que tirou um "fascista e genocida do poder".

— A única razão pela qual eu voltei a ser presidente da República desse país, tirando aquele fascista, aquele genocida do poder, foi para provar a este país e para provar ao mundo que este país tem condição de tratar o seu povo com respeito, de melhorar a vida de vocês, que pode cuidar da saúde das crianças, do trabalhador e das mulheres.

Lula ainda afirmou que durante a última Marcha das Margaridas, realizada em 2019, ele estava preso em Curitiba, "vítima de perseguição".

— Quando vocês andaram na Esplanada em 2019, eu estava preso em Curitiba, vítima de perseguição dos que querem impedir o Brasil de mudar. Estava distante, mas ouvi o grito por justiça

