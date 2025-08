Em ato em BH, Nikolas Ferreira faz aceno a Eduardo Bolsonaro e sobe o tom contra Alexandre de Moraes

A- A+

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) participou de manifestação contra Lula e Alexandre de Moraes na manhã deste domingo (8), na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte (MG), antes de embarcar para São Paulo para ato na Avenida Paulista.

Após uma semana em que o político mineiro foi muito questionado por aliados de Eduardo Bolsonaro, Nikolas fez um aceno ao deputado filho de Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos negociando sanções do governo Trump contra Alexandre de Moraes.

Na fala na capital mineira, Nikolas atribuiu as tarifas impostas contra o Brasil a "provocações" do presidente Lula contra Trump e não à atuação de Eduardo. Ele também subiu o tom contra o ministro do STF.

— As imagens de hoje vão mostrar para o mundo inteiro o que está acontecendo no nosso país. Sexta-feira foi um dia “magnístico” para mim. Alexandre de Moraes, vou falar uma coisa para você. Você é um cara corajoso, com uma toga. Sem essa toga, você não é nada. Nós sabemos que o STF não é o dono do Brasil — afirmou Nikolas, fazendo referência à sanção da Lei Magnitsky a Moraes. — Temos três pautas importantes: a anistia, a PEC 333 (que trata do fim do foro privilegiado) e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

Durante ato em BH, Nikolas conversou com telefone com Jair Bolsonaro, impedido de comparecer às manifestações por restrições das medidas cautelares impostas pelo STF. O ex-presidente também participou via chamada de vídeo das manifestações de Brasília e Belém. O ato na capital do Pará contou com a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

O ato no Rio de Janeiro, realizado na Praia de Copacabana, reuniu o governador Cláudio Castro e o senador Flávio Bolsonaro, que levou um cartaz em tamanho real do pai, que não pôde comparecer. O manifestação contou com gritos de apoio a Eduardo Bolsonaro.

