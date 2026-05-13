Em áudio divulgado pelo 'Intercept', Flávio Bolsonaro pede dinheiro a Vocaro para filme sobre o pai
Mensagem teria sido enviada no dia 16 de novembro de 2025
O Intercept Brasil divulgou áudio em que o senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pediria dinheiro para o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para pagar despesas com o filme "Dark Horse", que conta a história de seu pai, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro.
"Fico sem graça de ficar te cobrando, mas e que está em um momento muito decisivo do filme e como tem muita parcela para trás, está todo mundo tenso, preocupado", diz Flávio Bolsonaro no áudio divulgado.
Nas mensagens obtidas pelo Intercept Brasil, Flávio Bolsonaro escreve ainda a Vorcaro:
"Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs."
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A mensagem teria sido enviada no dia 16 de novembro de 2025.
No dia seguinte, Vorcaro foi preso por suspeita de operações fraudulentas envolvendo o banco.
O Master foi liquidado no dia 18 de novembro de 2025.