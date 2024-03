Em Belém, PSOL vai expulsar vereadora que se lançou pré-candidata contra prefeito mal avaliado

A- A+

A crise em torno da pré-candidatura à reeleição do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), deve ganhar um novo capítulo nos próximos dias. Apesar de ser mal avaliado na capital do Pará, o nome do chefe do Executivo municipal foi aprovado pelo PSOL para concorrer ao pleito de outubro, o que desagradou uma voz minoritária do partido.

Tal movimento é encabeçado pela vereadora Professora Silvia Letícia, que se lançou pré-candidata contra o gestor. A atitude da parlamentar, contudo, não agradou em nada os dirigentes, que devem expulsá-la do partido por infidelidade partidária.

Atualmente, a vereadora responde na Comissão de Ética interna um procedimento, que afirma que ela "serve de âncora" para ataques da direita contra a sigla, assim como suas posições contrárias a orientação partidária na Câmara Municipal.

"É inadmissível que uma vereadora do PSOL utilize os espaços institucionais para dificultar ainda mais o cenário político que vivenciamos no município de Belém, frente às eleições municipais", diz a denúncia do diretório municipal para à administração nacional.

O processo contra Silvia Letícia ocorre após a vereadora ter se posicionado contra Edmilson Rodrigues, que enfrenta duras críticas, principalmente em relação à Crise do Lixo. Edmilson acumulou uma dívida superior a R$ 15 milhões com as concessionárias responsáveis pela coleta de lixo, o que gerou irregularidade no atendimento. Em alguns pontos da cidade, o atraso se tornou tão grande que os detritos começaram a ser empilhados nas calçadas.

Como solução, o prefeito abriu uma licitação em 7 de janeiro, com prazo de retomada da coleta em até 90 dias. Também são alvo de críticas a falta de medicamentos, de leitos e remédios nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), e o atraso nos salários dos servidores, o que já ocasionou greves ao longo do ano passado.

Mesmo com o desgaste da imagem, o PSOL garante que o prefeito será candidato à reeleição e com o apoio do PT, que hoje ocupa a vice-prefeitura e três secretarias.

Veja também

aborto Barroso, do STF, defende descriminalização do aborto: "Má política pública"