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Eleições 2026 Em Belo Horizonte, Augusto Cury defende fim das bets ou taxação maior às apostas Cury afirmou que as apostas podem gerar dependência e comparou a tributação que pretende aplicar ao setor àquela incidente sobre o cigarro

O candidato à Presidência da República Augusto Cury (Avante) defendeu o fim das plataformas de apostas esportivas online, as bets, ou, alternativamente, a cobrança de uma alíquota de 50% a 60% sobre o setor, caso as empresas continuem operando no País.

Durante agenda em Belo Horizonte neste domingo, 27, Cury afirmou que as apostas podem gerar dependência e comparou a tributação que pretende aplicar ao setor àquela incidente sobre o cigarro.

Na sexta-feira, o escritor e candidato classificou como "eleitoreira" a decisão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acabar com as bets. Já na agenda deste fim de semana, afirmou que as casas de apostas online precisam "ser enquadradas".



Nomes para o governo

Cury também citou nomes que, segundo ele, poderiam convidar para um eventual governo, caso seja eleito.



Para o Ministério da Economia, mencionou o ex-secretário do Tesouro Mansueto Almeida.



Já para o Ministério das Relações Exteriores, disse que pretende convidar um economista, mencionando como referências Armínio Fraga e Paulo Guedes.

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