Em BH, deputado apresentador de TV anuncia licença de emissora para concorrer à prefeitura

A- A+

Na intenção de concorrer à prefeitura de Belo Horizonte, o deputado estadual e apresentador do Balanço Geral Minas Gerais, da Record TV, Mauro Tramonte (Republicanos) irá se licenciar da emissora a partir da próxima sexta-feira (31). Em nota, o político declarou que irá tirar um mês de descanso e, a partir de julho, vai elaborar seu plano de governo "com propostas simples, mas resolutivas de problemas cruciais da cidade".

No comando do programa há 16 anos, Tramonte busca agora consolidar sua pré-candidatura. Na emissora, seu posto será ocupado pelo jornalista Lair Rennó.



Segundo a legislação eleitoral, candidatos que aparecem com frequência em programas de rádio ou televisão precisam pedir licença até o dia 30 de junho. A partir desta data e o término das eleições, os disputantes que apresentarem conteúdos deste tipo podem ter seus registros cancelados.

"A partir de 30 de junho do ano da eleição, é vedado, ainda, às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de sua escolha na convenção partidária, de imposição da multa prevista e de cancelamento do registro da candidatura do beneficiário", diz o artigo 45 da Lei das Eleições.

O movimento de Tramonte deixa o cenário eleitoral em Belo Horizonte ainda mais indefinido. Além do deputado estadual, outros oito políticos são pré-candidatos, incluindo o prefeito Fuad Noman (PSD), que irá concorrer à reeleição.

O gestor municipal tem como principal impasse o desconhecimento de seu nome, por ter assumido a gestão em 2022, quando Alexandre Kalil (PSD) decidiu disputar o governo do estado e terminou derrotado.

Ao que tudo indica, o presidente Lula (PT) deve apoiar o deputado federal Rogério Correia (PT), mas a esquerda aparece dividida com outras duas pré-candidatas: a deputada federal Duda Salabert (PDT) e a estadual Bella Gonçalves (PSOL).

Já o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estará com o deputado estadual Bruno Engler (PL). O bolsonarista irá disputar o campo da direita com Tramonte, o senador Carlos Viana (Podemos) e o presidente da Câmara dos Vereadores, Gabriel Azevedo (MDB).

Veja também

Senado Comissão do Senado define sete projetos prioritários para o RS