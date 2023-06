A- A+

Governo Federal Em Brasília, Waguinho espera se reunir com Lula para definir o futuro do Ministério do Turismo De acordo com ele, o casal já tem espaço reservado na agenda

Prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho (Republicanos) diz esperar uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) até esta terça-feira para definir o futuro da sua esposa, Daniela Carneiro, no Ministério do Turismo. De acordo com ele, o casal já tem espaço reservado na agenda, para o caso de ser convocado às pressas pelo presidente nesta segunda-feira. Waguinho afirma que Daniela "está preparada para tudo, apesar de acreditar na lealdade do presidente".

— Já fomos contatados pelo Palácio do Planalto para uma reunião e estamos a postos, com a agenda liberada, esperando o presidente Lula nos chamar, até mesmo na noite desta segunda. A ministra acompanha tudo com serenidade, está preparada para qualquer decisão, mas acredita na lealdade do presidente — disse ao Globo.

Principal articulador da campanha de Lula na Baixada Fluminense no ano passado, Waguinho está em rota de colisão com o Palácio do Planalto seis meses após emplacar Daniela Carneiro no Ministério do Turismo. A titular da pasta perdeu o apoio da bancada do União Brasil e, em um momento de crise política, tornou-se a mais cotada para primeiro alvo da reforma ministerial — movimentação que pode até levar o casal para a oposição.

— Temos que saber quais são as contrapartidas — alerta Waguinho. — Não vou tomar nenhuma decisão antes de ouvir o presidente Lula. Tenho uma relação de amizade com ele e um carinho imenso. Provavelmente, o presidente não está sabendo da coisa certa, e eu vou explicar. Se o governo agir de forma inteligente, vai manter. Se vamos ser oposição ou não, não sabemos. Temos que saber quais são as contrapartidas. Seria um erro muito grande tirar a mulher mais votada do Rio, evangélica, para botar um deputado bolsonarista, o Celso Sabino, que foi contra o Lula. Fomos os únicos a fazer campanha de verdade no Rio. Seria uma desonestidade muito grande. Além de tirar o Rio do Ministério do Turismo para entregar a um estado (Pará) que já tem um ministério, o das Cidades (com Jader Filho). Desmoraliza o Rio, o berço do bolsonarismo.

Já o presidente do União Brasil, Luciano Bivar (PB), defende o nome do deputado Celso Sabino no Ministério do Turismo, no lugar de Daniela Carneiro, ambos representantes do partido. Nas palavras de Bivar, o parlamentar "goza de grande prestígio no partido e garantiria apoios no Congresso". Bivar, contudo, diz que "a bola e a caneta estão com o governo". A reforma ministerial, que pode fazer com que Daniela dê lugar a Sabino — que é aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) — faz parte de um plano do governo que deve contar com outras duas etapas, com o objetivo de atrair PP e Republicanos para a base.

— Como se diz no futebol, a bola está com o governo. Como se diz na política, a caneta também. Agora é com eles. O Planalto sabe que o Sabino é o nome da nossa preferência, goza de grande prestígio junto à bancada, tem boa interlocução com todos os líderes partidários e condições de fazer um belo trabalho, tanto no ministério quanto na articulação com os nossos quadros, trazendo apoios — diz Bivar.

Como mostrou levantamento do Globo, o União Brasil entrega menos votos ao Planalto na Câmara dos Deputados do que partidos como PP e Republicanos. O índice de adesão de obediência do União às orientações do governo é de 54%. Em comparação, o PP, partido de Lira, tem índice de 56% e o Republicanos, 58%.

