BRASIL Em busca de aproximação com PSD, Lula almoça com Kassab, ministros e líderes da legenda Conversa presencial entre Lula e Kassab é aguardada desde o início de 2025, porém, foi sendo adiada após críticas feitas pelo cacique da legenda à gestão petista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai almoçar com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, nesta quinta-feira em Brasília. Líderes da legenda, como o deputado federal Antônio Brito (BA) e o senador Omar Aziz (AM) também estarão presentes, além da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Uma conversa presencial entre Lula e Kassab é aguardada desde o início de 2025, porém, foi sendo adiada após críticas feitas pelo cacique da legenda à gestão petista. No final de janeiro, o auge da crise do PIX, Kassab afirmou que se fosse naquele momento, Lula perderia eleição e afirmou que Fernando Haddad tinha dificuldade de comandar o Ministério da Fazenda. Embora tenha recuado do tom da fala em novas falas públicas, Lula não voltou a remarcar uma reunião que chegou a estar prevista na agenda presidencial para 23 de janeiro.

O partido de Gilberto Kassab ocupa três ministérios no governo Lula — Minas Energia, Pesca e Agricultura. No início do ano, a legenda indicou a integrantes do governo que desejava trocar a pasta da Pesca, que tem André de Paula à frente, pela do Turismo, sob a chefia de Celso Sabino, do União Brasil. O movimento, no entanto, não prosperou. Kassab também é Secretário de Governo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.





A agenda integra um movimento maior de aproximação com legendas aliadas ao governo que vem sendo feita por Lula desde a semana passada.

Em 29 de julho Lula fez uma rodada de conversa semelhante com ministros do MDB e lideranças da legenda no Palácio da Alvorada. No almoço com a presença de Simone Tebet (Planejamento), Jader Filho (Cidades) e Renan Filho (Transportes), se fez uma avaliação de cenário político e projeção do futuro para 2026.

No mesmo dia, à noite, Lula se reuniu no Palácio do Planalto com os três ministros que ocupam ministérios na Esplanada indicados pelo União Brasil. Os ministros das Comunicações, Frederico Siqueira Filho, Integração Nacional, Waldez Góes e Turismo, Celso Sabino ouviram reclamações de Lula quanto a falas públicas do presidente da legenda, Antônio Rueda, e do líder do União Brasil no Senado, Efraim Filho (PB) contra o governo.

