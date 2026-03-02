A- A+

ELEIÇÕES 2026 Em busca de diminuir rejeição, Flávio incorpora combate ao feminicídio como bandeira eleitoral Pré-candidato à Presidência sinalizou que irá adotar pauta que também mobiliza o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Durante a manifestação realizada na Avenida Paulista, neste domingo, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) direcionou parte de seu discurso para abordar a escalada nos casos de feminicídio no país. Pré-candidato à Presidência, o parlamentar afirmou que é preciso fazer uma "defesa intransigente das mulheres".

O tema também é uma das bandeiras eleitorais de seu provável adversário nas eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em meio ao aumento recorde de casos registrados no Brasil em 2025.

No trio elétrico, Flávio afirmou que as mulheres "eram protegidas" durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, com a aprovação de leis voltadas para tal finalidade. Ele também mencionou as ações realizadas pela senadora Damares Alves (Republicanos), à época ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

"Eu sou casado, pai de duas princesinhas, que são a razão do meu viver. E eu imagino a dor dessas famílias que tem uma mulher agredida ou assinada por um covarde. E a gente não vai mais tolerar isso neste país. As mulheres serão, de verdade, abraçadas e protegidas, sem hipocrisia", declarou o senador.

O eleitorado feminino representa 52,5% do total, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Conforme a última divulgação da pesquisa Genial/Quaest, a aprovação do governo Lula entre elas é de 48%, contra 44% que desaprovam — uma melhora em relação a janeiro, quando o índice desfavorável era de 47%. Para efeito de comparação, o cenário inverte entre os homens: 53% são contra e 43% são a favor.

Números do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que, em 2025, o número de casos registrados de feminicídio chegou a 1.470. De 2015 (ano da tipificação do crime) para cá, no entanto, houve aumento em todos os anos, o que representou um crescimento de 316%. Em meio à expansão, Lula criou, no mês passado, o Pacto Nacional Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio, que busca implementações ações coordenadas e permanentes entre os três Poderes.

Preferência bolsonarista por Flávio

A maioria dos manifestantes que compareceram ao ato bolsonarista realizado na Avenida Paulista preferem que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) seja o candidato da direita à Presidência da República. O percentual dos que citaram o nome do parlamentar é de 74%, conforme levantamento do Monitor do Debate Político, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) — coordenado por Pablo Ortellado e Márcio Moretto, da Universidade de São Paulo (USP)—, em parceria com a ONG More in Common.

A percepção contrasta com pesquisas anteriores realizadas em manifestações semelhantes, que apontavam o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como o favorito para substituir o ex-presidente Jair Bolsonaro na disputa de 2026. No ato na capital paulista, no entanto, o público era composto majoritariamente por homens (62%).

Duas semanas após ser anunciado como o escolhido de Bolsonaro para o cargo, em dezembro do ano passado, uma pesquisa Genial/Quaest mostrou que 54% dos eleitores avaliavam a nomeação de Flávio como errônea, e somente 36% acharam a decisão acertada. Já na divulgação mais recente, em fevereiro, a pesquisa apontou que 44% dos eleitores consideram que Bolsonaro acertou em indicar o filho mais velho como candidato — percentual que, pela primeira vez, é numericamente superior ao dos que avaliam que o ex-presidente errou na escolha (42%).

Esquerda patina em segurança

A segurança pública é um assunto em que a esquerda tradicionalmente patina e que deverá ser um dos principais temas no processo eleitoral deste ano, já que a violência aparece no topo da lista de preocupação dos eleitores brasileiros.

A oposição deverá usar a segurança para desgastar a imagem de Lula e da gestão petista, sobretudo dando visibilidade a falas públicas do presidente que foram considerados deslizes ao tratar do assunto e especificamente da defesa das mulheres. Em julho de 2024, durante uma reunião no Palácio do Planalto, ele chamou de "inacreditável" o fato de dados mostrarem que a violência aumenta depois de jogos de futebol. Em seguida, ele complementou afirmando que "se o cara for corinthiano, tudo bem".

Governistas, por sua vez, dizem que o foco na questão da violência contra as mulheres é uma bandeira histórica da esquerda, conforme mostrou o GLOBO. Eles dizem que Lula desde sempre deu atenção ao tema e que é preciso destacar as políticas públicas voltadas às mulheres que foram implementadas nos últimos três anos. Além disso, lembram que Lula vem tratando do assunto de forma recorrente em suas falas públicas.

