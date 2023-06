A- A+

Política Em café da manhã com evangélicos, Zanin diz que aborto e drogas são temas do legislativo Indicado por Lula ao STF, advogado esteve em evento na casa de Cezinha de Madureira; na terça-feira, o indicado esteve com Sóstenes Cavalcante, Renata Abreu e Carlos Viana

Após ser indicado pelo presidente Lula (PT) para assumir a vaga deixada pelo ex-ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado Cristiano Zanin esteve em café da manhã nesta quarta-feira (7) com lideranças evangélicas na casa do deputado federal Cezinha de Madureira (PSD-SP).

Na ocasião, ele afirmou ser um homem católico de família e defendeu pautas caras ao setor religioso. Para o indicado, a legalização das drogas e do aborto são questões que devem ser votadas pelo legislativo e não cabem ao STF judicializar.

— Ele é um homem conservador, Lula fez uma boa indicação. Entendo que Zanin comunga com as nossas pautas, contra drogas, aborto e a favor da família — disse Cezinha de Madureira que reitera a necessidade do indicado em articular com a direita. Os dois tem cumprido agendas diárias juntos.

Líder da Assembleia de Deus, o pastor Silas Malafaia também afirmou não ser contra a nomeação.

— Não tenho nada contra Zanin, é um cara de família contrário ao aborto. Se fosse ideológico, nós faríamos oposição.

O advogado pessoal do presidente tem articulado um apoio por parte da bancada evangélica. Nesta terça-feira, ele esteve com o Carlos Viana (Podemos-MG) e os e os deputados federais Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Renata Abreu (Podemos-SP).



Questionado pela reportagem, Sóstenes Cavalcante informou que foi apenas um primeiro encontro:

— Foi um encontro pra um dialógico inicial e apresentação do interesse dele em aproximar dos evangélicos. Zanin vai emitir suas opiniões pessoais sobre as matérias de costumes na sabatina e nós vamos aguardar para ver. Ele quer diálogo com os evangélicos e solicitou pontes para isso — pontuou o parlamentar.

Como noticiou o GLOBO, Cristiano Zanin tem marcado encontros com lideranças evangélicas que apoiaram a candidatura do ministro André Mendonça em 2021. Além de Sóstenes, Silas Câmara (Republicanos-AM) e Cezinha de Madureira (PSD-SP) também foram procurados. Embora a aprovação passe apenas pelo Senado, os três deputados atuaram junto aos evangélicos pela aprovação de Mendonça, em 2021.

Por ser evangélico, o ministro auxilia Zanin na articulação com a bancada religiosa. André Mendonça tem recomendado que os parlamentares recebam o indicado e o escutem. O próprio Sóstenes e o senador Rogério Marinho (PL-RN) são exemplos disso. Na opinião de Cezinha, o ministro tem sido essencial:

— Ele é um líder muito forte no judiciário e tem ajudado para que a direita entenda que Zanin é um bom nome.

A agenda de encontros se justifica no anseio de que a nomeação do advogado enfrente demora no Congresso. O desejo do Planalto é que a sabatina na Comissão de Segurança e Justiça do Senado ocorra no dia 14. Segundo o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP), a votação em plenário deve ocorrer até dia 21 de junho.

Veja também

atos antidemocráticos "Eu também deveria estar preso", diz deputado que ajudou a financiar acampamentos golpistas