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justiça Em campanha, candidatas celebram pedido que levou Mendonça a afastar diretor-geral da PF Ministro do STF usou solicitação da sigla de oposição para tirar diretor-geral do cargo

O pedido que levou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça a afastar o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, foi assinado por duas advogadas e candidatas a deputada federal do Partido Novo.

Nas redes sociais, Carolina Siebra (CE) e Carolina Sponza (RJ) citaram a decisão favorável do magistrado para se promover eleitoralmente.

— Hoje a gente recebe essa notícia. Agora, quentinha, do afastamento do Andrei. Estava na hora. Esse pedido foi feito por mim. Estamos muito alegres aqui comemorando — comentou Siebra em seu perfil. Sponza, por sua vez, escreveu: "Eu e o Partido Novo afastamos Andrei".

A decisão de Mendonça foi revertida nesta quinta-feira por outra do ministro do STF Flávio Dino, que decidiu reintegrar Andrei ao cargo.

No despacho, Dino afirmou que é "inequívoca" a "ilegitimidade ativa" do Novo para pedir a medida cautelar, sobretudo num contexto de período eleitoral. O argumento atendeu a um recurso de Andrei, que disse que o partido não fazia parte do processo penal relacionado ao Master.

"Essa mácula é ainda mais evidente quando se considera que o partido político em foco é direta e imediatamente interessado na suposta medida cautelar, pois possui candidato à Presidência da República que busca sobrepujar o atual mandatário, candidato à reeleição. Não há dúvida de

que tal projeto eleitoral é absolutamente legítimo, em sua seara própria, mas não em um processo penal que, por sua gravidade, não pode ter as suas regras vilipendiadas", escreveu Dino, no despacho.

O Partido Novo pediu a prisão preventiva de Andrei devido à citação ao nome dele em mensagens enviadas pelo banqueiro Daniel Vorcaro ao ministro do STF Alexandre de Moraes. A sigla também levou em conta os relatos de Vorcaro de que Andrei seria mencionado em sua colaboração premiada - mas sem dar detalhes sobre isso.

A interlocutores, o diretor-geral da PF afirmou que não tem nenhuma relação com o dono do Banco Master e nem tinha o contato dele no celular.

Ao avaliar o pedido do partido de oposição ao governo, Mendonça não citou os relatos nem as mensagens de Vorcaro, mas um relatório "apócrifo" da PF "sem valor probatório" que fazia avaliações sobre as suas decisões à frente da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de fraudes do Banco Master.

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