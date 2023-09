Em carta, 25 deputadas da base pressionam Lula por indicação de mulher negra ao STF; veja lista

A- A+

Um grupo de 25 parlamentares que pertencem à partidos da base de governo enviou nesta sexta-feira uma carta a Lula (PT) solicitando que o presidente indique uma mulher negra ao Supremo Tribunal Federal (STF). O movimento ocorre após a aposentadoria da ex-ministra Rosa Weber e em meio às especulações de quem será o indicado pelo chefe do Executivo à mais alta Corte do país.

Os mais cotados para a vaga são três homens: o presidente do TCU, Bruno Dantas, o ministro da Justiça, Flávio Dino e o advogado-geral da União, Jorge Messias. Como antecipou Malu Gaspar, Dino desponta como preferido para o cargo.

Diante deste cenário, as parlamentares fizeram um apelo ao presidente. "O Brasil passa por um processo de retomada da Democracia e para tal é necessário fazer composições que permitam a governabilidade. Porém, sem representatividade e sem diversidade nos espaços de poder, essa retomada fica comprometida", diz trecho da carta destinada a Lula.

Ao longo da argumentação, as deputadas trazem dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que apontam que a maior parte do Judiciário é composta por magistrados do gênero masculino, assim como o histórico da escravidão no país. O texto afirma que uma mulher negra possibilitaria "transformação social a partir das decisões".

"As instituições constitucionais têm um papel central no combate ao sexismo e racismo, e a partir daí, a reivindicação por uma ministra negra no STF cumpre uma função simbólica importante, mas, sobretudo, marca o compromisso da sociedade brasileira com a ampla promoção da igualdade de gênero e racial para que caminhemos em maior ritmo a um projeto de país aliado à consciência democrática antirracista e antissexista que possa nos garantir um futuro justo e solidário", diz outro trecho.

A carta assinada por nomes como Benedita da Silva (PT-RJ), Duda Salabert (PDT-MG) e Sâmia Bomfim (PSOL-SP) afirma que, caso um homem seja nomeado para a vaga de Rosa Weber, apenas uma mulher fará parte da Corte — o que foge aos moldes da composição populacional brasileira.

Veja a lista de signatárias:

Benedita da Silva – PT/RJ

Ana Paula Lima – PT/SC

Ana Pimentel – PT/MG

Camila Jara – PT/MS

Carol Dartora PT/PR

Célia Xakriabá PSOL/MG

Dandara Tonantzin – PT/MG

Daiana Santos – PCdoB/RS

Delegada Adriana Accorsi – PT/GO

Denise Pessoa – PT/RS

Dilvanda Faro – PT/PA

Duda Salabert – PDT/MG

Erika Hilton – PSOL/SP

Erika Kokay – PT/DF

Ivoneide Caetano – PT/BA

Jack Rocha – PT/ES

Juliana Cardoso – PT/SP

Lídice da Mata – PSB/BA

Luiza Erundina – PSOL/SP

Maria Arraes – SD/PE

Natália Bonavides – PT/RN

Profª Luciene Cavalcante – PSOL/SP

Reginete Bispo – PT/RS

Sâmia Bomfim – PSOL/SP

Talíria Petrone – PSOL/RJ

Veja também

BOLSONARO Em evento do PL, Michelle e Bolsonaro ironizam Janja, que tem acompanhado Lula em viagens oficiais