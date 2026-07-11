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ELEIÇÕES 2026

Em carta lida por Flávio, Bolsonaro reforça apoio ao filho: "Momento de deixar de lado diferenças"

Senador leu carta em pronunciamento transmitido em suas redes sociais

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Senador Flávio Bolsonaro lê carta escrita pelo paiSenador Flávio Bolsonaro lê carta escrita pelo pai - Foto: YouTube Flávio Bolsonaro/Reprodução

O pré-candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, leu neste sábado (11) uma carta escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante um pronunciamento transmitido em seu canal no YouTube.

Na carta, o ex-mandatário afirmou que o momento é de apoio ao senador, que vem sofrendo com críticas até mesmo da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

No texto, Bolsonaro fala que o Brasil vive um momento de decisão e pede união em torno de Flávio Bolsonaro.

"O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato, Flávio Bolsonaro, a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e do empobrecimento", escreveu Bolsonaro na carta lida pelo senador.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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O gesto ocorre em meio às articulações da campanha presidencial de Flávio e reforça a participação do ex-presidente, que segue como principal cabo eleitoral do PL para a disputa de 2026. A leitura da carta também acontece poucos dias depois de o senador tentar reduzir o desgaste provocado pela crise pública com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Na quinta-feira, Flávio afirmou estar "sempre aberto" a conversar com Michelle e disse esperar que ela volte a participar da campanha quando considerar que chegou o momento. A declaração foi dada após a ex-primeira-dama tornar públicas divergências com o senador, afirmando ter sido desrespeitada durante discussões sobre articulações políticas do partido.

O episódio levou o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, a defender uma reconciliação entre os dois antes da convenção nacional da legenda, marcada para o próximo dia 25. Segundo ele, o partido precisa chegar unido ao início da campanha.

Ainda na carta, Bolsonaro chama Flávio Bolsonaro de "porta-voz" e diz que confia no filho para "resgatar o Brasil". O senador, após ler a carta, reforçou a necessidade de unidade.

— Ele pedindo aqui unidade, pedindo para que a gente deixe possíveis diferenças menores de lado, para que a gente possa pensar unidade e combater o verdadeiro inimigo do Brasil — afirmou o parlamentar.

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