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Brasil Em carta, PT agradece militância, Alckmin e Janones Sigla de Lula também afirma que 'nenhum interesse econômico, por mais poderoso que seja, pode se colocar acima da vontade popular expressa nas urnas'

O Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou carta nesta terça-feira na qual agradece a militância, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o deputado federal André Janones (Rede-MG) pela vitória eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No documento, a sigla também defende uma política de segurança pública que enfrente o crime organizado "sem abrir mão dos direitos humanos".

O PT afirma que "nenhum interesse econômico, por mais poderoso que seja, pode se colocar acima da vontade popular expressa nas urnas". A manifestação ocorreu um dia após a a provação do projeto de ajuste fiscal na Câmara dos Deputados, em meio à pressão do mercado financeiro.

"O Brasil precisa de diálogo entre trabalhadores, empresários, setores produtivos, instituições e organizações da sociedade. Mas é preciso afirmar um princípio fundamental: os rumos do país devem ser definidos pela democracia", diz a carta.

O documento também traz a defesa de pautas que marcaram a campanha à reeleição de Lula: o fim da escala de trabalho 6x1 e a tarifa zero para transporte público aos fins de semana.

"Queremos um Estado que funcione melhor para quem mais precisa dele. Que seja eficiente, democrático, transparente e capaz de transformar recursos públicos em serviços de qualidade. Um Estado que valorize seus servidores, combata a corrupção, enfrente privilégios e tenha capacidade de planejar o desenvolvimento nacional", defende a sigla.

O partido de Lula critica big techs e cita "tentativas de interferência no debate público" por meio de plataformas digitais. "Reafirmamos que nenhuma empresa, por maior que seja seu poder econômico, pode estar acima das leis e da Constituição", completa o PT.

"A democracia precisa valer também no mundo digital. Defender a soberania nacional significa garantir que as decisões sobre o futuro do Brasil pertençam ao seu povo, e não aos interesses de grandes corporações ou de governos estrangeiros", afirma a legenda.

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