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Eleições 2026 Em cenário de 1º turno, Lula tem 38%, e Flávio Bolsonaro, 34%, aponta pesquisa Indexa/Broadcast Pesquisa ouviu 2.000 eleitores por meio de entrevistas individuais por telefone, entre 10 e 13 de setembro de 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 38% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, ante 34% do senador Flávio Bolsonaro (PL), mostra a pesquisa Indexa/Broadcast divulgada nesta terça-feira, 15. Os dois estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro de 2,2 pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Na comparação com agosto, Lula oscilou um ponto para baixo, de 39% para 38%, enquanto Flávio manteve os 34%. Com isso, a distância entre os dois passou de cinco para quatro pontos porcentuais, a menor da série iniciada em maio.

Esse é o segundo levantamento fruto da parceria Broadcast/Indexa Pesquisas para a divulgação de sondagens eleitorais qualitativas e quantitativas exclusivas sobre a corrida à Presidência da República.

O escritor Augusto Cury (Avante) avançou de 1% para 6% e aparece numericamente em terceiro lugar. O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) registra 4%, seguido pelo influenciador Renan Santos (Missão), com 3%, e o ex-governador Romeu Zema (Novo), com 1%. Samara Martins (UP), Rui Costa Pimenta (PCO), Wilson Grassi (Democrata), Edmilson Costa (PCB), Clariana Barão (DC) e Hertz Dias (PSTU) aparecem com 0% cada.

Lula registra a terceira queda numérica consecutiva na série. O petista tinha 39% em maio, chegou a 42% em junho e passou a 41% em julho, 39% em agosto e 38% em setembro. Flávio marcou 30% em maio, 31% em junho e 30% em julho, antes de alcançar 34% em agosto e repetir o índice nesta rodada.

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores por meio de entrevistas individuais por telefone, entre 10 e 13 de setembro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03482/2026.

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