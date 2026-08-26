Em cenário de 1º turno, Lula tem 39%, e Flávio Bolsonaro, 34%, mostra pesquisa Indexa/Broadcast

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto no primeiro turno com 39%, contra 34% do candidato Flávio Bolsonaro (PL), revela o levantamento do Instituto Indexa Pesquisas, encomendado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, e divulgado nesta quarta-feira, 26.

Esse é o primeiro levantamento fruto da parceria firmada entre o Broadcast e a Indexa Pesquisas para a divulgação de sondagens eleitorais qualitativas e quantitativas exclusivas sobre a corrida à Presidência da República.

Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 5%, e Renan Santos (Missão), 4%. Já Romeu Zema (Novo) tem 1%, Augusto Cury (Avante) também tem 1%, e os outros candidatos não pontuaram. Segundo a pesquisa, 6% estão indecisos ou não sabem, 4% dizem que não iriam votar, e 6% declaram nulo ou branco.

Num cenário com Pablo Marçal (PRTB), que está condenado à inelegibilidade pela Justiça Eleitoral, mas com recurso sob análise, Lula tem 39%, e Flávio, 33%; Caiado, 5%; Santos, 4%; Marçal, 2%; e Zema, 1%. Os outros candidatos não pontuaram, e 10% dizem estar indecisos ou não sabem, 6% declaram nulo ou branco, e 0% dizem que não iriam votar.

A pesquisa Indexa/Broadcast foi realizada entre 20 e 23 de agosto, na modalidade quantitativa e amostral. Foram 2.000 entrevistas individuais, por telefone e questionário estruturado O índice de confiança é de 95%, com margem de erro de 2,2 pp. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-06366/2026.

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