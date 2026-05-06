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CÂMARA DOS DEPUTADOS Em cerimônia dos 200 anos da Câmara, Motta defende Parlamento como "retrato do Brasil" Celebração reuniu autoridades dos Três Poderes uma semana após derrota de Messias ao STF

A cerimônia em celebração aos 200 anos da Câmara dos Deputados reuniu nesta terça-feira autoridades dos Três Poderes em um evento marcado por discursos em defesa da democracia, da harmonia institucional e do papel histórico do Parlamento brasileiro. O evento ocorreu uma semana após a rejeição do nome de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), episódio que ampliou a tensão entre o Palácio do Planalto e o Senado.

Em sua fala, o presidente da Câmara, Hugo Motta (republicanos-PB) , afirmou que a Casa é "onde o Brasil se encontra consigo mesmo" e defendeu que o Parlamento deve ser "o retrato do Brasil". Segundo ele, celebrar os 200 anos da Câmara "não é apenas exaltar conquistas, mas reconhecer responsabilidades".

Hoje, a casa do povo é símbolo de um país que decidiu olhar para seu interior declarou Motta durante a sessão solene.

O presidente da Câmara também afirmou que o Parlamento deve refletir a diversidade do país e disse que a instituição precisa manter diálogo permanente com a sociedade brasileira.

A cerimônia contou com a presença do presidente do STF, Edson Fachin, que afirmou que a Corte "vem aqui para se associar a essa celebração", em respeito ao papel constitucional do Legislativo.

O Supremo vem aqui para se associar a essa celebração, com respeito constitucional de assegurar o espaço democrático que o Parlamento exerce com liberdade na representação do povo disse Fachin.

Também participaram os ministros do STF Gilmar Mendes e Dias Toffoli, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, além do ex-presidente Michel Temer.

Em discurso na cerimônia, Alcolumbre afirmou que "falar da Câmara é falar da história do povo brasileiro" e disse que a Casa foi palco de debates que "mudaram os rumos do país", desde os movimentos em defesa da liberdade até a Constituição de 1988.

O senador também defendeu o sistema bicameral como instrumento de equilíbrio institucional.

Senado e Câmara são historicamente e constitucionalmente casas irmãs afirmou.

Segundo ele, o modelo funciona como mecanismo de equilíbrio e estabilidade democrática.

Logo após cumprimentar Guimarães, Alcolumbre ainda fez um apelo pela convivência política apesar das divergências ideológicas.

A política exige, acima de tudo, tolerância. Na Câmara é onde aprendemos que, apesar das diferenças ideológicas, o objetivo final é sempre o bem do povo brasileiro declarou.

Alcolumbre disse, em seu discurso, que Guimarães é o elo da relação pacífica entre Congresso e governo. A declaração foi interpretada nos bastidores como um gesto de reaproximação institucional após a crise provocada pela derrota de Messias no Senado.

Ao discursar, o ministro elogiou a condução de Motta à frente da Câmara e fez referência direta a Alcolumbre ao defender a relação entre os Poderes, mesmo diante de divergências políticas recentes.

Tivemos posicionamentos muitas vezes divergentes, Davi, mas seguimos, sobretudo, republicanos afirmou.

Em outro momento, Guimarães declarou que "ninguém mexe na democracia" e defendeu uma construção conjunta entre Executivo, Legislativo e Judiciário.

Quero dizer ao presidente Hugo Motta e ao senador Davi Alcolumbre: eu nasci aqui, aprendi quase tudo aqui dentro e é com essa experiência que digo que é preciso uma construção coletiva entre os Poderes disse.

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