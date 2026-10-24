Em consideração final, Flávio aborda poder de compra, segurança e pede oração do Pai Nosso
O apelo religioso marcou a conclusão da participação de Flávio Bolsonaro no último debate presidencial antes do segundo turno
O senador Flávio Bolsonaro (PL) questionou nesta sexta-feira, 23, se a vida dos eleitores melhorou nos últimos quatro anos e pediu uma oração do Pai Nosso nas considerações finais do debate da TV Globo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição.
No encerramento do encontro, que teve quatro blocos, o candidato do PL abordou o poder de compra da população e a segurança pública. Ao indagar sobre as condições de vida dos brasileiros, retomou críticas à gestão do adversário.
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O apelo religioso marcou a conclusão da participação de Flávio no último debate presidencial antes do segundo turno, marcado para domingo, 25. O encontro entre os candidatos foi encerrado após as considerações finais.
A disputa chega à reta final com empate no Datafolha divulgado na quinta-feira, 22: Lula e Flávio têm 50% dos votos válidos cada. Nos votos totais, o senador registra 47%, e o presidente, 46%. A margem de erro é de dois pontos porcentuais.