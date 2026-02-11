A- A+

Eleições 2026 Em conversa com João Campos, Lula diz que insistirá para ter Haddad candidato em SP João Campos reforçou ao petista a vontade do PSB de manter Alckmin na vice, descartando o plano de lançá-lo na disputa estadual

Na conversa que teve com o presidente do PSB, João Campos, na noite de terça-feira (10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou a intenção de convencer o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a disputar o governo de São Paulo. No encontro de quase uma hora no Palácio do Planalto, o petista, porém, não se comprometeu em manter Geraldo Alckmin (PSB) como vice na chapa em que disputará o quarto mandato.

Tanto Alckmin quanto Haddad têm os nomes especulados para entrar na corrida eleitoral pelo Palácio dos Bandeiras, como forma de fortalecer a candidatura à reeleição de Lula à Presidência em São Paulo. No encontro, porém, Campos reforçou ao petista a vontade do PSB de manter o ex-governador na vice, descartando o plano de lançá-lo na disputa estadual.

Ao presidente do PSB, Lula elogiou o trabalho de Alckmin, com quem tem uma relação direta, sem intermediários. Lula, porém, não disse que ele estava garantido na chapa presidencial deste ano. Campos, por sua vez, afirmou que essa era a prioridade número zero do PSB. Na avaliação de interlocutores dos dois, a conversa foi boa e trouxe bons encaminhamentos para a permanência de Alckmin, mas não houve sinalização de martelo batido.

Na semana passada, Lula disse que Alckmin teria "um trabalho a cumprir em São Paulo", o que aumentou a especulação sobre a troca no posto em sua tentativa de reeleição. O estado tem o maior colégio eleitoral do país, e é onde PT ainda não definiu nomes para fazer oposição ao governador Tarcísio de Freitas, que também deve se reeleger no cargo.

Há uma avaliação no PSB que Lula pode arrastar a decisão da vice pelos próximos meses. Internamente, no entanto, o PSB aposta que Alckmin é o nome preponderante para seguir na vice, apesar de parte do MDB tentar uma aproximação com Lula para substituí-lo.

Em um jantar do PSB em Goiânia logo após se encontrar com Lula no Palácio do Planalto, Campos afirmou a aliados que não vê chances de o MDB apoiar Lula de forma integral, mesmo se a vice na chapa for oferecida à legenda. Para o prefeito de Recife, há chances limitadas de Lula ter apoio do MDB no Sul e no Sudeste. Campos foi à capital de Goiás acompanhar a filiação da vereadora Aava Santiago ao PSB.

