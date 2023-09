A- A+

G20 Em conversa com Macron, Lula diz que Mercosul está pronto para concluir acordo com União Europeia Lula reforçou o convite a Macron para que faça sua primeira visita oficial ao Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da França, Emmanuel Macron, tiveram uma reunião bilateral neste domingo quando trataram sobre pendências que ainda travam um desfecho do acordo entre Mercosul e União Europeia. Lula afirmou que o Mercosul está pronto para concluir o acordo o mais rápido possível e que espera uma postura clara dos europeus

Os dois presidentes se encontraram às margens da Cúpula de chefes de Estado e de Governo do G20, em Nova Delhi, na Índia. Para o presidente brasileiro, não faz mais sentido, após 22 anos de tratativas entre os negociadores, seguir adiando consensos. Lula ressaltou que o Brasil não abre mão das compras governamentais, por considerar a ferramenta essencial para a reindustrialização do país. Também enfatizou que o Mercosul não aceita posturas como a carta adicional que a União Europeia fez neste ano, incluindo possibilidades de sanções em função de temas ambientais.

Em junho quando esteve na Itália, Lula chegou a afirmar que os termos adicionais propostos pelo bloco europeu são "inaceitáveis", admitiu que as negociações são difíceis, mas não são intransponíveis.

Lula reforçou o convite a Macron para que faça sua primeira visita oficial ao Brasil e ouviu do europeu que há previsão de que essa oportunidade ocorra no primeiro semestre de 2024.

Brasil e França possuem cooperação nas áreas de defesa, espaço, energia nuclear e desenvolvimento sustentável. Os dois países têm intenso comércio bilateral, que em 2022 movimentou cerca de US$ 8,45 bilhões em mercadorias. No ranking de exportações brasileiras, a França ocupa a 24ª posição, com cerca de US$ 3,49 bilhões. O país também é o 8º no ranking de importações vindas para o Brasil, num total de US$ 4,96 bilhões.

Segundo o Itamaraty, cerca de 90 mil brasileiros vivem na França metropolitana e outros 82,5 mil na Guiana Francesa, somando cerca de 172,5 mil. Com 730 quilômetros, a fronteira entre o estado brasileiro do Amapá e a Guiana Francesa constitui a maior fronteira terrestre da França.

Além disso, existem cerca de 860 empresas francesas no Brasil. O Brasil é hoje o segundo principal destino dos investimentos franceses entre os chamados países emergentes, tendo sido ultrapassado apenas recentemente pela China.

