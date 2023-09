A- A+

CPI Em CPI, Heleno chama deputada trans Duda Salabert de "senhor": "É senhora", rebate parlamentar Embate ocorreu durante a oitiva do ex-ministro do GSI da gestão de Jair Bolsonaro

O ex-ministro do Gabinete Institucional de Segurança (GSI) Augusto Heleno se referiu a deputada federal transexual Duda Salabert (PDT-MG) com um pronome masculino. O episódio ocorreu durante a inquirição do aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na ocasião, a deputada afirmou que o general coordenou a Operação Cunho de Ferro no Haiti, que teria resultado na morte de dezenas de crianças e mulheres. Heleno, por sua vez, negou as acusações:

— Esta afirmativa é mentirosa. Estou querendo proteger, vossa excelência. Se eu quiser vou para a justiça e processo o senhor e coloco o senhor na cadeira — disse.

Salabert respondeu sobre o erro de pronome:

— É senhora e não senhor e não vem me ameaçar não — disse. A deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) fez coro em apoio à parlamentar.

Após o ocorrido, a deputada voltou a falar sobre o currículo do general.

— Se o senhor e outros militares escaparam da anistia da Ditadura Militar, não vai escapar agora. Se há Justiça no Brasil, saíra preso no final dessa CPI — disse.

A oposição interrompeu a fala da parlamentar. "Ele nem é investigado", disse Abílio Brunini (PL-MT), que foi retirado do plenário pelas interrupções recorrentes.

Veja também

CNJ CNJ aprova paridade de gênero em tribunais de segunda instância