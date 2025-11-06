A- A+

CORREIOS Em crise financeira, Correios fazem primeira troca de diretores da nova gestão Afastamento foi definido em reunião do Conselho de Administração dos Correios na terça-feira

Os Correios fizeram a primeira troca na diretoria desde a chegada do novo presidente, Emmanoel Schmidt Rondon, que tem a missão de reestruturar a empresa em meio à maior crise de sua história.

O afastamento de pessoas ligadas à gestão anterior, de Fabiano Silva, é considerado crucial para o andamento das negociações sobre o empréstimo de R$ 20 bilhões que os Correios estão pleiteando junto a bancos, como o BB e a Caixa.

Como adiantou o jornal O Globo, deixaram a empresa os executivos Juliana Picoli Agatte, que comandava a área de Governança e Estratégia, Getúlio Marques Ferreira, de Gestão de Pessoas, e Sérgio Kennedy Soares Freitas, que era diretor de Operações.

O afastamento foi definido em reunião do Conselho de Administração dos Correios na terça-feira (6).

Nesta quarta, os ex-diretores se despediram das equipes. No site da empresa, já constam os nomes de dois substitutos: Luiz Cláudio Ligabue em Governança e Estratégia e José Marcos Gomes, que foi superintendente dos Correios em São Paulo durante o governo de Jair Bolsonaro, em Operações.

O cargo na diretoria de Gestão de Pessoas deve ser ocupado por Natália Teles da Mota, atual diretora-executiva da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), mas a cadeira ainda está vaga no site da empresa.

A estratégia do governo é tentar imprimir uma gestão mais profissional para o Correios, que enfrenta uma crise financeira sem precedentes. No primeiro semestre, o prejuízo da empresa foi de R$ 4,3 bilhões. A estatal corre para fechar a operação até a primeira quinzena deste mês, porque precisa honrar compromissos financeiros.

As mudanças foram confirmadas em nota pelos Correios. "Todos foram escolhidos com base em experiência comprovada e alinhamento aos princípios de governança e transparência que orientam a atual administração", afirma o texto. "Com diferentes trajetórias e ampla vivência em instituições públicas e privadas, a nova composição da diretoria representa os valores que orientam o novo rumo da empresa e o avanço das ações de reestruturação em curso".

Veja também