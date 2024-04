A- A+

Musk X Moraes Em crítica indireta a Musk, Lula diz que extemismo de direita permite que empresário ouse atacar STF Empresário está no centro de um embate com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a quem tem atacado através da sua rede social X

Em nova crítica indireta ao bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que não é possível permitir que "empresário que nunca produziu um pé de capim" no país, critique ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O presidente associou o empresário à extrema direita, e afirmou que o movimento permitia que Musk tivesse a ousadia de fazer os ataques contra os ministros da Corte brasileira.

— Temos uma coisa muito séria nesse país e no mundo, que é se a gente quer viver em um regime democrático ou não quer viver num regime democrático. Se a gente vai permitir que o mundo vive a xenofobia do extremismo. Que é o que está acontecendo. O crescimento do extremismo de extrema direita que se dá ao luxo de permitir que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim desse país, ouse falar mal da Corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro. Não é possível.

Nós temos uma coisa muito séria pela frente. A gente vai permitir que a xenofobia e o extremismo ameacem a democracia? O extremismo de direita permite que um empresário estrangeiro, que nunca produziu um pé de capim no Brasil, ouse falar mal da Corte brasileira, dos seus… — Lula (@LulaOficial) April 10, 2024

Musk está no centro de um embate com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a quem tem atacado através da sua rede social X, antigo Twitter. Na madrugada desta terça-feira, o bilionário chamou o magistrado de "ditador brutal", o acusou de interferir na última eleição presidencial brasileira e disse que o ministro tem o presidente Lula "na coleira". O empresário ainda afirmou que vai tirar funcionários da rede social do Brasil.

O bilionário sul-africano já havia dito que iria desrespeitar as determinações da Corte brasileira que pedia a suspensão de contas na rede social e requeria informações sobre usuários. Moraes é relator de inquéritos que apuram a circulação de fake news e de ataques a urnas eletrônicas e ao sistema democrático do país em plataformas digitais, como o X.

Nesta terça-feira, Lula citou um "bilionário fazendo foguete" para buscar locais habitáveis fora do planeta Terra, mas afirmou que ele teria que "aprender a viver aqui" e "usar muito do dinheiro dele para ajudar a preservar (o meio ambiente) e melhorar a vida das pessoas".

Em 2021, bilionários entraram em uma corrida espacial para levar pessoas à órbita da Terra por pelo menos três dias. Entre eles, estava Elon Musk, dono da Space X, que construiu um dos foguetes mais potentes, o Starship.

Veja também

VOTAÇÃO Caso Marielle: partido de Bolsonaro foi unânime na CCJ pela soltura de Brazão