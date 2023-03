A- A+

política Em culto nos Estados Unidos, Bolsonaro faz piada sobre facada de 2018 Ex-presidente contava sua trajetória até o Palácio do Planalto quando fez a brincadeira

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez piada sobre a facada que levou durante a campanha eleitoral de 2018. A declaração foi dada em um culto na New Hope Church, em Orlando, quando ele contava sua trajetória até o Palácio do Planalto para uma plateia de brasileiros que assistia a celebração evangélica.

"Vocês acompanharam, levei uma facada. Ajudou a aumentar o volume da minha barriga. Eu tinha uma barriga de tanque. Não era igual à do pastor. Ele tá com uma barriguinha também. Se eu tivesse essa barriguinha antes da facada, acho que eu fazia assim (passa a mão em cima da barriga) e ia embora" brincou o ex-presidente que arrancou gargalhadas da plateia.

Em 2018, enquanto candidato à Presidência, Jair Bolsonaro levou uma facada desferida por Adélio Bispo de Oliveira durante um evento eleitoral que ocorreu em Juiz de Fora (MG). O atentado motivou uma série de teorias, que incluíam desde ligações do criminoso com políticos adversários a conluios para que o crime fosse acobertado. Após analisar uma série de provas, a conclusão da Polícia Federal foi no sentido contrário: Adélio agiu sozinho.

Desde o ataque, Bolsonaro relatou, em várias ocasiões, uma série de complicações. A última foi em janeiro quando, em post no Twitter, publicou uma foto em que aparece no leito de um hospital nos Estados Unidos.

"Após facada sofrida em Juiz de Fora/MG, fui submetido a cinco cirurgias. Desde a última, por duas vezes tive aderências que me levaram a outros procedimentos médicos", explicou.

O ex-presidente está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro. Desde então, passou a morar em um condomínio de luxo na cidade de Kissimmee, a cerca de 35 quilômetros de Orlando. A casa foi cedida pelo ex-lutador de MMA José Aldo.

Reclamações sobre o salário de presidente

No mesmo culto em que fez a piada sobre a facada, Jair Bolsonaro também se queixou do salário de R$ 33 mil da presidência da República.

"Alguém sabe quanto foi o meu salário bruto em dezembro do ano passado? R$ 33 mil. Dá aí US$ 6 mil. Compensa? Você não vai para lá para ser recompensado financeiramente" desabafou.

Em seguida, ele criticou os ministros escolhidos pelo presidente Lula (PT). Durante sua fala, o ex-mandatário disse que há uma "diferença enorme" entre o primeiro escalão da sua gestão e do atual governo e mencionou a ministra do Esporte, Ana Moser:

"Tem alguns lá que pelo amor de Deus! Eu vi uma ministra do Esporte falando esses dias. Eu disse assim: 'aluna da Dilma'. Entre outros ali, não tem como dar certo. Com todo respeito, é botar um de nós aqui, homens, para dirigir um carro de Fórmula 1. Não vai dar certo. Dirigir um outro carro, dirige. Mas de Fórmula 1 não dá" destacou Bolsonaro com tom jocoso, em meio risadas da plateia.

