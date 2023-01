Em Davos, Haddad reforça compromisso fiscal e diz que Brasil vai combater extremismo

Recém-chegado a Davos para participar do Fórum Econômico Mundial, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo brasileiro tem três importantes recados para passar para a comunidade internacional:

- O primeiro é o político. Vamos dar suporte para as jornadas democráticas que o mundo está vivendo, sobretudo na América do Sul, mas reforçando o compromisso do Brasil no combate a todo tipo de extremismo, que vem dando a tônica no último período.

O segundo ponto a ser debatido no evento em Davos será a questão econômica.

Segundo ele, esse é o modelo de economia que o governo Lula defende.

Junto com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), Haddad também quer mostrar ao mundo a dimensão que a sustentabilidade ambiental ganhou e que o Brasil tem muito a oferecer.

- Não apenas em termos da retomada dos compromissos históricos do Brasil no combate ao desmatamento e energia renovável, mas também na pauta do desenvolvimento. Nós podemos pensar na reindustrialização do Brasil com base na sustentabilidade - disse.

O ministro também criticou os movimentos golpistas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que se recusam a reconhecer o resultado das urnas, mas disse que as instituições brasileiras agiram de forma rápida.

- O fato de que, no dia seguinte, houve uma intervenção na segurança pública do Distrito Federal, o afastamento judicial do governador Ibaneis Rocha (MDB), a visita dos 27 governadores a Brasília, que se reuniram com os Três Poderes da República num gesto de compromisso com a Constituição e agenda democrática, mostra uma resposta muito rápida. Além do repúdio popular - afirmou o ministro, acrescentando: Em 24 horas, a coisa estava sob controle e mais de 90% da população, pelas enquetes feitas, repudiaram o gesto dos terroristas. Não é uma coisa trivial. É uma demonstração clara que o Brasil tem compromisso com resultado eleitoral, com as regras democráticas, com as liberdades individuais, respeitadas as garantias constitucionais.