Qua, 09 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta09/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Supremo Tribunal Federal

Em decisão que reintegra diretor da PF, Dino diz que ação de Mendonça interessa aos investigados

Andrei e o diretor de inteligência da corporação foram afastados por decisão monocrática de Mendonça depois confirmada pela maioria da Segunda Turma

Reportar Erro
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), diz que ação de Mendonça interessa aos investigadosO ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), diz que ação de Mendonça interessa aos investigados - Foto: Antonio Augusto/STF

Em decisão que reintegra o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o diretor de inteligência da corporação, Leandro Almada, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou que a decisão que os afastou de seus cargos interessa apenas aos investigados pela PF. Os dois foram destituídos em decisão inicialmente monocrática do ministro André Mendonça, que trava uma batalha com a polícia e o ministro Alexandre de Moraes.

O Diretor-geral da Polícia Federal, Andrei RodriguesO Diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues       Foto: José Cruz/Agência Brasil

Mendonça levou sua decisão à Segunda Turma da Corte e alcançou maioria minutos depois, com votos dos ministros Luiz Fux e Nunes Marques. A análise de Dino agora se deu com base em um recurso do de Andrei.

Leia também

• Dino determina volta de Andrei Rodrigues à direção-geral da PF após decisão de Mendonça

• Ministros do STF demonstram incômodo com prazos de Fachin e prolongamento da crise

• Delegados criticam decisão de Mendonça e dizem que afastamento só caberia ao plenário do STF

"Não se afirma o caráter doloso da conduta de qualquer agente público, mas é evidente que, objetivamente, a interrupção dos trabalhos de direção de investigações policiais interessa, sobretudo, aos investigados. Do mesmo modo, a semeadura de nulidades processuais, decorrentes do descumprimento de formalidades legais essenciais, embaraça a adequada conclusão dos processos penais", pontuou Dino em sua decisão.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter