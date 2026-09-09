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Supremo Tribunal Federal Em decisão que reintegra diretor da PF, Dino diz que ação de Mendonça interessa aos investigados Andrei e o diretor de inteligência da corporação foram afastados por decisão monocrática de Mendonça depois confirmada pela maioria da Segunda Turma

Em decisão que reintegra o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o diretor de inteligência da corporação, Leandro Almada, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou que a decisão que os afastou de seus cargos interessa apenas aos investigados pela PF. Os dois foram destituídos em decisão inicialmente monocrática do ministro André Mendonça, que trava uma batalha com a polícia e o ministro Alexandre de Moraes.

O Diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues Foto: José Cruz/Agência Brasil

Mendonça levou sua decisão à Segunda Turma da Corte e alcançou maioria minutos depois, com votos dos ministros Luiz Fux e Nunes Marques. A análise de Dino agora se deu com base em um recurso do de Andrei.

"Não se afirma o caráter doloso da conduta de qualquer agente público, mas é evidente que, objetivamente, a interrupção dos trabalhos de direção de investigações policiais interessa, sobretudo, aos investigados. Do mesmo modo, a semeadura de nulidades processuais, decorrentes do descumprimento de formalidades legais essenciais, embaraça a adequada conclusão dos processos penais", pontuou Dino em sua decisão.

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