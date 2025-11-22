Sáb, 22 de Novembro

CARCERAGEM

Em decisão sobre prisão preventiva, Moraes cita distância da casa de Bolsonaro da embaixada dos EUA

O ex-presidente tinha planejado pedir asilo político à Argentina

O ministro Alexandre de Moraes justificou decisão sobre prisão preventivaO ministro Alexandre de Moraes justificou decisão sobre prisão preventiva - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Na decisão em que decretou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, neste sábado, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes citou a distância da casa de Bolsonaro da embaixada dos Estados Unidos e destacou que o ex-presidente já planejou pedir asilo político à Argentina.

Bolsonaro foi conduzido à carceragem da Polícia Federal (PF) em Brasília na manhã deste sábado. A decisão de Moraes foi justificada pelo descumprimento de medidas cautelares, como a violação da toernozeleira eletrônica por parte de Bolsonaro e a convocação de uma vigília de apoiadores em frente ao condomínio em que o presidente , realizada

Em decisão, Moraes cita distância da casa de Bolsonaro da embaixada dos EUA

"Importante destacar, ainda, que o condomínio do réu está localizado a cerca de 13 km (treze quilômetros) do Setor de Embaixadas Sul de Brasília/DF, onde fica localizada a embaixada dos Estados Unidos da América, em uma distância que pode ser percorrida em cerca de 15 (quinze) minutos de carro. Rememoro que o réu, conforme apurado nestes autos, planejou, durante a investigação que posteriormente resultou na sua condenação, a fuga para a embaixada da Argentina, por meio de solicitação de asilo político àquele país".

