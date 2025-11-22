A- A+

CARCERAGEM Em decisão sobre prisão preventiva, Moraes cita distância da casa de Bolsonaro da embaixada dos EUA O ex-presidente tinha planejado pedir asilo político à Argentina

Na decisão em que decretou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, neste sábado, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes citou a distância da casa de Bolsonaro da embaixada dos Estados Unidos e destacou que o ex-presidente já planejou pedir asilo político à Argentina.

Bolsonaro foi conduzido à carceragem da Polícia Federal (PF) em Brasília na manhã deste sábado. A decisão de Moraes foi justificada pelo descumprimento de medidas cautelares, como a violação da toernozeleira eletrônica por parte de Bolsonaro e a convocação de uma vigília de apoiadores em frente ao condomínio em que o presidente , realizada



"Importante destacar, ainda, que o condomínio do réu está localizado a cerca de 13 km (treze quilômetros) do Setor de Embaixadas Sul de Brasília/DF, onde fica localizada a embaixada dos Estados Unidos da América, em uma distância que pode ser percorrida em cerca de 15 (quinze) minutos de carro. Rememoro que o réu, conforme apurado nestes autos, planejou, durante a investigação que posteriormente resultou na sua condenação, a fuga para a embaixada da Argentina, por meio de solicitação de asilo político àquele país".

