Em depoimento ao STF, Tarcísio diz que Bolsonaro "jamais mencionou" tentativa de golpe

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta sexta-feira, em depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "jamais mencionou qualquer tentativa" de golpe de Estado.

— Jamais tocou nesse assunto, jamais mencionou qualquer tentativa de ruptura — afirmou o governador de São Paulo.

Tarcísio foi indicado como testemunha de defesa por Bolsonaro na ação penal que analisa se houve uma tentativa de golpe de Estado.

O político é considerado um aliado de Bolsonaro e foi eleito em 2022 com o apoio do ex-presidente, mas vem buscando se equilibrar entre a proximidade com o antigo mandatário e um afastamento de discursos considerados radicais. Isso porque o governador de São Paulo é um dos nomes apontados como possíveis cotados à corrida presidencial de 2026.



Tarcísio e Bolsonaro tiveram dois encontros após as eleições presidenciais de 2022, um em novembro e outro em dezembro. É justamente nesse período em que o ex-presidente é acusado de planejar e liderar uma tentativa de golpe para impedir a posse de Lula.

No depoimento desta sexta-feira, que durou cerca de oito minutos, Tarcísio, além de negar "qualquer tentativa de ruptura" por parte de Bolsonaro, também saiu em defesa do governo do antigo presidente. Afirmou que a administração do ex-presidente passou por "cinco grandes crises" e mesmo assim foi uma governo de "muitas reformas".

A audiência foi conduzida pelo relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, e ocorreu por videoconferência. Tanto Moraes quanto o procurador-geral da República, Paulo Gonet, não fizeram questionamentos a Tarcísio, que respondeu a perguntas feitas pela defesa de Bolsonaro e do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

Defesa de Bolsonaro

Como mostrou a colunista Bela Megale, Bolsonaro já esperava que seu pupilo político afirmasse que ele não falou sobre ruptura institucional ou tentativa de golpe de Estado. Em novembro passado, quando a PF indiciou Bolsonaro, Tarcísio se manifestou em sua defesa na rede social X.

"Há uma narrativa disseminada contra o presidente Jair Bolsonaro e que carece de provas. É preciso ser muito responsável sobre acusações graves como essa", escreveu na ocasião.



Após o julgamento que tornou Bolsonaro réu pela trama golpista, em março, Tarcísio também saiu em sua defesa por meio de uma rede social e disse que Bolsonaro é a "principal liderança política do Brasil".

"Sabemos que esse não é o primeiro e não será o último desafio a ser enfrentado, mas sabemos também que a verdade prevalecerá e sua inocência será comprovada. Estou certo de que Bolsonaro conduzirá esse processo com a coragem que sempre motivou todos ao seu redor. Siga contando comigo e com os milhões de brasileiros que estão ao seu lado", escreveu o governador paulista.

