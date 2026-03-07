A- A+

POLÍTICA Em derrota do grupo de Boulos, Psol rejeita federação com o PT por ampla maioria Placar da votação foi de 47 contra a a parceria e apenas 15 favoráveis

O Diretório Nacional do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) decidiu não ingressar da federação PT-PCdoB-PV em reunião realizada neste sábado (7).

A união era impulsionada pelo grupo do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL). O placar da votação foi de 47 integrantes da executiva nacional contrários contra apenas 15 favoráveis.

Na mesma reunião, o grupo também optou por renovar a federação que tinha com o partido Rede Sustentabilidade. A legenda ainda aprovou por unanimidade o apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"O que havia para ser debatido foi debatido de modo amplo e democrático, com todas as tendências do partido colaborando com os temas propostos. Agora, é unir forças para reeleger Lula e ampliar nossa bancada de deputados", afirmou a presidente da legenda, Paula Coradi

A decisão deste sábado mostra a divisão dentro do partido. De um lado, está o Revolução Solidária, do ministro Guilherme Boulos (Secretaria-Geral da Presidência), e da deputada Erika Hilton (SP), que eram favoráveis à aliança. Do outro estão as demais alas, como o Primavera Socialista e o Movimento Esquerda Socialista, que se opuseram à federação.

