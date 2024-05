A- A+

Brasil Em despedida do TSE, Moraes afirma que combate à fraude de cota de gênero foi "marca" de sua gestão Ministro participa de sua última sessão na Corte eleitoral

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE), Alexandre de Moraes, afirmou nesta quarta-feira que uma das "marcas" dos seus quase dois anos de gestão na Corte foi o combate à fraude da cota de gênero nas eleições. O mandato de Moraes no tribunal termina na próxima segunda-feira, e essa é sua última sessão.

— Uma das grandes marcas e evoluções desses dois anos de gestão, aqui com apoio e as ideias da ministra Cármen Lúcia, foi o combate à fraude à cota de gênero. Nós, em diversas oportunidades nesses dois anos, mais de 30 câmaras municipais tiveram anuladas as eleições de chapas inteiras por fraude à cota de gênero — declarou.

A fala ocorreu durante a análise de uma suposta fraude praticada pelo Republicanos na disputa ao cargo de vereador no município de Granjeiro (CE), em 2020.

Somente em 2023, o plenário da Corte aplicou 61 condenações a quem desrespeitou as normas, e em 2024 esse número já passou dos 20.





Na segunda-feira, a ministra Cármen Lúcia, atual vice-presidente do TSE, assumirá o comando da Corte. Já o ministro André Mendonça ocupará a vaga aberta pela saída de Moraes.

