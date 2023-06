Em dia de julgamento, Bolsonaro diz que Zema é boa opção para a Presidência a partir de 2030

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta sexta-feira (30), que considera o nome do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), uma boa opção para as eleições, mas a partir de 2030. A declaração foi dada momentos antes do julgamento da ação que deve tornar o ex-mandatário inelegível em entrevista ao jornal O Tempo.

— Eu tenho um profundo respeito por ele. No meu entender, fez um bom trabalho aqui, porque pegou um Estado destruído pelo PT e, como bom mineiro que trabalha em silêncio, é uma opção para o futuro, 2030, 2034, 2038, é uma boa opção — disse o ex-presidente.

Nesta sexta-feira, o ex-presidente é julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por ter atacado o sistema eleitoral em reunião com embaixadores em julho do ano passado.

A ministra Carmen Lúcia, primeira a votar na sessão, deu parecer a favor da condenação do ex-mandatário. Neste contexto, a Corte já tem maioria (4x1) pela cassação dos direitos políticos de Bolsonaro.

Veja também

INELEGIBILIDADE Entenda as provas e depoimentos que basearam a formação de maioria pela condenação de Bolsonaro