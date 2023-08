A- A+

Diplomacia Em dia sem agenda de Lula na África do Sul, Janja visita balé: "Impossível não se emocionar" Primeira-dama esteve com os seis brasileiros da companhia de Joanesburgo

Em dia em que a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não previa nenhum compromisso oficial, a primeira-dama Janja da Silva visitou o Joburg Theatre para conversar com os brasileiros do Ballet de Joanesburgo, na África do Sul.

Janja disse que foi convidada por Solange Fonseca, mulher do embaixador brasileiro no país. Segundo a primeira-dama, dos 25 brasileiros do balé principal da companhia, seis são brasileiros.

"No primeiro dia aqui em Joanesburgo, junto com a recém-chegada Embaixatriz do Brasil na África do Sul, Solange Fonseca, recebi o convite pra conhecer o Joburg Theatre e prestigiar os bailarinos brasileiros que compõem o Ballet de Joanesburgo. Dos vinte e cinco bailarinos do ballet principal da companhia, seis são do nosso país! Impossível não se emocionar e se encher de orgulho com a história dos nossos bailarinos e de toda a transformação social que constroem com o Joburg Ballet", postou Janja, no X, ex-Twitter.

"A presença desses jovens negros brasileiros é parte da dedicação da companhia pra avançar com a diversidade e representatividade no grupo, inspirando crianças negras sul africanas a enxergarem as possibilidades de futuro dentro do ballet. Toda admiração por vocês, Armando, Monike, Ivan, Bruno, Gabriel e Ruan!", prosseguiu a primeira-dama, na postagem.

